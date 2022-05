Alstom : le titre accélère

(Boursier.com) — En hausse de 4,4% à 25,9 euros ce vendredi, Alstom porte ses gains sur la semaine à plus de 8%. Jefferies affirme que le sentiment des investisseurs vis-à-vis d'Alstom est en train de devenir positif après que l'action eut chuté de 44% au cours de l'année dernière. Le fabricant de trains affiche une hausse d'environ 25% par rapport à l'indice 'Stoxx Europe Industrial Goods & Services' sur le mois écoulé, et la direction a fait part de sa confiance dans l'atteinte du niveau de FCF anticipé par le consensus sur l'exercice 2023. La récente journée investisseurs a par ailleurs montré que l'entreprise a une meilleure maîtrise du carnet de commandes issu de sa fusion avec Bombardier Transport, et la plupart des vents contraires sont désormais compris, comme l'accumulation du fonds de roulement et l'impact de l'exposition à la Russie. A l''achat' sur le dossier, Jefferies ajuste sa cible de 36 à 35 euros.