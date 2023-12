Alstom : le système de monorail automatisé Innovia entre en service à Bangkok

(Boursier.com) — Alstom annonce la mise en service passagers de la ligne rose du MRT (Mass Rapid Transit) de Bangkok, le système rapide de transport en commun de la ville. S'étendant sur 34,5 km et comprenant 30 stations de Chaeng Wattana à Ram Intra, la ligne rose s'intégrera au réseau des 5 autres lignes ferroviaires pour améliorer l'accès aux corridors de transport est-ouest de la ville. La ligne rose comptera également deux stations supplémentaires d'ici 2025, ce qui améliorera la connectivité entre Bangkok et la province de Nonthaburi.

Le nouveau service ferroviaire a été inauguré le 21 novembre par le Premier ministre thaïlandais, M. Srettha Thavisin, pour une période d'essai entièrement gratuite jusqu'au 30 décembre. Dès le lendemain, la ligne rose devrait entrer en exploitation commerciale.

L'exécution du projet, dirigée par le centre régional d'Alstom à Bangkok, comprenait l'intégration, l'installation, les essais et la mise en service des trains monorail Innovia, de la signalisation sans conducteur Cityflo 650 GOA4, des systèmes de communication, de l'alimentation électrique et des rails conducteurs, des aiguillages de voie, des portes palières et des équipements de dépôt. Les rames monorail Innovia ont été fabriquées par la coentreprise d'Alstom CRRC Puzhen Alstom Transportation Systems Ltd. (PATS) en Chine.

En 2017, l'opérateur de la ligne rose, Northern Bangkok Monorail Company Limited, a attribué à Alstom le contrat de fourniture du système de monorail Innovia intégré. Alstom a également fourni un système de monorail pour la ligne jaune du MRT de Bangkok, qui est opérationnelle depuis juillet 2023. En 2018, Alstom a renforcé son engagement dans le projet en signant un contrat de service d'une durée de 20 ans, garantissant un fonctionnement continu, de la livraison à la maintenance. Ce contrat comprend l'utilisation de l'outil avancé de maintenance prédictive d'Alstom, HealthHub, qui couvre différents aspects tels que les trains, la signalisation et les opérations de dépôt.

Avec la mise en service des lignes rose et jaune, plus de 5 millions d'habitants de l'est et du nord de Bangkok, mais aussi des provinces de Samut Prakan et de Nonthaburi, auront accès à un système de transport urbain durable et verront leur temps de trajet réduit de près de 50%.