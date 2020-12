Alstom : le nouveau métro MP14 est entré en service commercial sur l'extension de la ligne 14

Alstom : le nouveau métro MP14 est entré en service commercial sur l'extension de la ligne 14









Crédit photo © Alstom

(Boursier.com) — Les métros MP14 d'Alstom ont été mis en service commercial sur l'extension de la ligne 14 jusqu'à la station Mairie de Saint-Ouen Région Île-de-France inaugurée par Jean Castex, Premier Ministre, Barbara Pompili, Ministre de la Transition écologique, Jean-Baptiste Djebarri, Ministre délégué auprès de la Ministre de la Transition écologique chargé des Transports, Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional d'Île-de-France et d'Île-de-France Mobilités, et par Catherine Guillouard, Présidente directrice générale du groupe RATP, ainsi qu'en la présence d'Henri Poupart-Lafarge, Président directeur général d'Alstom.

Le métro MP14 dessert désormais la totalité de la ligne 14, de la station Olympiades à la station Mairie de Saint-Ouen Région Île-de-France à côté de laquelle se trouvent de nombreuses entreprises, dont le Conseil Régional d'Île-de-France et le siège mondial du groupe Alstom.

"Nous sommes particulièrement fiers de voir les métros MP14 entrés en service commercial jusqu'à la station Mairie de Saint-Ouen Région Île-de-France. Ces métros, que nous avons conçus et fabriqués sur 8 des sites d'Alstom en France, desservent désormais le siège social du groupe Alstom. L'arrivée des métros MP14 améliorera directement le quotidien de dizaines de milliers de personnes dont les 3.000 salariés du groupe Alstom basés à Saint-Ouen. Ce site est le siège mondial du groupe et le plus grand centre d'expertise ferroviaire européen" a déclaré Henri Poupart-Lafarge, président-directeur général Alstom.

Le MP14, mis en service commercial sur la ligne 14, financé par Île-France Mobilités, et exploité par RATP, est un métro automatique sur pneus, composé de 8 voitures. En tant que métro de dernière génération, il est conçu pour améliorer l'expérience voyageurs mais aussi concilier performance, sobriété énergétique et facilité d'entretien, afin de maîtriser les coûts tout au long de son cycle de vie...

MP14 propose un niveau de confort et de sécurité inédits grâce à des aménagements intérieurs et des sièges dessinés autour de la thématique de l'alcôve, créant à la fois convivialité ou intimité. De vastes zones d'accueil proposent une accessibilité à tous les passagers, avec des espaces dédiés et des sièges en forme de " boomerang " améliorant la fluidité et la capacité des rames. MP14 possède également un éclairage LED efficacement réparti dans le métro afin de donner un sentiment de sécurité et ne permettre aucune zone d'ombre. Les appuis et points de maintien sont conformes aux normes et renforcent le confort au sein de la rame. Les ventilations chaudes et réfrigérées permettent de ressentir une sensation de bien-être quelle que soit la saison. MP14 propose également une vidéoprotection complète et une information passager dynamique à bord. Une signature lumineuse sur le bout-avant du train vient souligner le design de ce nouveau train.

Le freinage 100% électrique du MP14 permet de récupérer l'énergie et de la réinjecter sous forme d'électricité dans le réseau, tout en limitant les particules fines émises par les organes du frein mécanique. Ce système permet de réduire jusqu'à 17% la consommation énergétique des rames et la pollution de l'air. MP14 est également 40% plus silencieux (-2 dB) et présente un taux de recyclabilité de 95%. Les aménagements intérieurs sont modulaires. Il sera donc possible de le faire évoluer au cours du temps pour permettre de le maintenir pendant toute sa durée de vie.

Une vingtaine de rames automatiques de 8 voitures, destinées à la ligne 14, seront livrées en 2021. La production des rames automatiques de 6 voitures, destinées à la ligne 4, en est actuellement au stade de la présérie et des essais, notamment pour le système de CBTC . La production des rames de 5 voitures, destinées à la ligne 11, démarrera au dernier trimestre 2020 pour des essais de qualification en 2021.

8 des 14 sites d'Alstom en France participent à ce projet : Valenciennes pour les études, l'intégration, la validation et les essais, le Creusot pour les bogies, Ornans pour les moteurs, Villeurbanne pour l'électronique embarquée, Tarbes pour la traction, Aix-en-Provence pour l'informatique de sécurité, Reichshoffen pour les études de collision et Saint-Ouen pour le design...