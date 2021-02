Alstom : le métro de Dubaï Route 2020 entre en service commercial

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En tête du CAC40, Alstom rebondit de 4% à 42,5 euros en fin de matinée à Paris. L'Autorité des routes et des transports de Dubaï (la RTA) a mis en service le métro de Dubaï 'Route 2020'. Lancé en juillet 2016 et réalisé par le Consortium Expolink, réunissant Alstom, ACCIONA et Gülermak, le projet comprend une ligne de 15 km de long, dont 11,8 km en surface et 3,2 km en souterrain, ainsi qu'un échangeur au niveau de la Ligne rouge.

L'extension du métro comprend sept stations dont la station Jabal Ali et la station phare sur le site de l'Exposition universelle. Le projet s'élève au total à 2,6 milliards d'euros.

Dans le cadre du consortium, Alstom était responsable de l'intégration du système de métro comprenant 50 rames MetropolisTM produites sur le site Alstom de Katowice (Pologne), l'alimentation électrique, la communication, la signalisation, le contrôle automatique des billets, les travaux de voies, les portes palières et une garantie de trois ans couvrant l'ensemble du système. Alstom était également chargé d'améliorer la ligne de métro existante en modernisant l'alimentation électrique, les systèmes de signalisation, la communication et les voies.