Alstom : le dividende sera payable en espèces ou en actions

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte d'Alstom du 28 juillet a été l'occasion de passer en revue les événements marquants de l'exercice 2020/21, les avancées en matière d'intégration de Bombardier Transport et de présenter le plan stratégique Alstom in Motion (AiM) 2025, qui s'appuie sur la stratégie éprouvée AiM et le profil significativement renforcé du Groupe.

L'Assemblée générale a approuvé l'ensemble des résolutions proposées, y compris les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2021 et la distribution d'un dividende de 0,25 euro par action - ce qui correspond à un taux de distribution de 31% - ainsi que l'option de paiement de ce dividende en numéraire ou en actions nouvelles.

Des actions à 34,21 euros

Les actionnaires d'Alstom pourront ainsi recevoir le dividende, selon leur choix, soit en numéraire, soit en actions ordinaires nouvelles Alstom.

Le prix d'émission des actions nouvelles qui seront remises en paiement du dividende s'élève à 34,21 euros. Si le montant du dividende net pour lequel l'option est exercée ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'actionnaire pourra obtenir le nombre entier d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en espèces.

Les actionnaires n'ayant pas exercé leur option au plus tard le 25 août 2021 inclus, percevront leur dividende intégralement en espèces.

Le nombre maximum d'actions nouvelles susceptibles d'être émises pour les besoins du paiement du dividende en actions est de 2.718.050 actions représentant environ 0,7% du capital social et 0,7% des droits de vote exerçables de la Société sur la base du capital et des droits de vote au 30 juin 2021.

La distribution se fera selon le calendrier du paiement suivant :

- 2 août : Date de détachement (Ex-date) du dividende :

- 4 août : Ouverture de la période d'option pour le paiement du dividende en actions

- 25 août : Clôture de la période d'option pour le paiement du dividende en actions

- 27 août : Résultats de l'option pour le paiement du dividende en actions

- 31 août : Mise en paiement du dividende en espèces, règlement livraison du dividende en actions.