Alstom : Le chiffre d'affaires est de 12,3 MdsE sur 9 mois, en hausse de 8%

(Boursier.com) — Les commandes et chiffre d'affaires d'Alstom pour les 9 premiers mois de 2022/23 ressortent en ligne avec les attentes. Le niveau de prises de commandes est de 15,2 milliards d'euros grâce à une dynamique commerciale soutenue avec une prise de commandes solide au T3 de 5,2 milliards d'euros.

Le chiffre d'affaires est de 12,3 milliards d'euros pour les 9 premiers mois de l'exercice du groupe industriel, en hausse de 8% comparé à l'année dernière, en ligne avec la trajectoire de croissance annoncée.

Les perspectives pour l'année 2022/23 et de moyen-terme 2024/25 sont ainsi confirmées.

"Le troisième trimestre d'Alstom a été positif. Nous avons constaté une dynamique commerciale soutenue, marquée par la levée de nouvelles options sur plusieurs contrats-cadres, notamment en Espagne, en Irlande et au Kazakhstan. Cela se produit au moment où l'activité Services enregistre une performance solide, plus particulièrement au Royaume-Uni. L'environnement de marché reste positif, les clients confirmant leurs plans d'investissement dans toutes les régions. Le fait d'avoir mis la priorité sur l'exécution porte ses fruits avec un chiffre d'affaires en hausse, en ligne avec la trajectoire que nous avions annoncée. Confiants dans la résilience de notre modèle économique, nous confirmons nos objectifs à court et moyen termes.", a déclaré Henri Poupart-Lafarge, Président-Directeur Général d'Alstom.