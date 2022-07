Alstom : Le chiffre d'affaires a progressé de 8% à 4 MdsE

(Boursier.com) — Au cours du premier trimestre 2022/23 (du 1er avril au 30 juin 2022), le groupe Alstom a enregistré 5,6 milliards d'euros de commandes.

Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 8% pour s'élever à 4 milliards d'euros en ligne avec la trajectoire visée. Le carnet de commandes au 30 juin 2022 a atteint 83,4 milliards d'euros et offre une forte visibilité sur le chiffre d'affaires à venir.

Perspectives pour l'exercice fiscal 2022/23

Le contexte économique et politique actuel, devenant plus complexe, crée des incertitudes sur les activités opérationnelles et Alstom ne fait pas exception. En particulier, l'inflation va peser dans une certaine mesure sur la rentabilité de l'exercice fiscal 2022/23 et les pénuries de composants électroniques pourraient créer des tensions sur les livraisons. Par conséquent, le Groupe a mis en place des actions fortes de gestion des risques et de réduction des coûts pour traverser cette phase d'incertitudes.

Comme base de ses perspectives pour l'exercice fiscal 2022/23, le Groupe suppose l'absence de nouvelles perturbations de l'économie mondiale (y compris une hausse complémentaire de l'inflation ou une aggravation de la crise géopolitique) et de pénuries significatives dans la chaîne d'approvisionnement, qui impacterait matériellement la capacité du Groupe à fournir des produits et des services.

Progression des ventes soutenue par un carnet de commandes solide et un ratio commandes sur chiffre d'affaires supérieur à 1 ;

Croissance progressive de la marge d'exploitation ajustée comparée à l'exercice fiscal 2021/22 grâce à une prise de commandes saine et un bon niveau d'exécution du carnet de commandes ;

Génération de Cash-Flow libre.

"Alstom a réalisé une solide prise de commandes trimestrielle tirant parti d'un marché toujours porteur. En particulier, le Groupe a sécurisé un contrat notable portant sur la fourniture de 130 trains Coradia Stream ainsi que leur maintenance pendant 30 ans pour l'Etat du Bade-Wurtemberg, démontrant notre leadership en Allemagne. Notre chiffre d'affaires a progressé comme nous l'avions annoncé, grâce à la stabilisation de nos projets de matériels roulants ainsi que d'une forte performance des activités Services et Systèmes. Malgré un environnement mondial plus complexe marqué notamment par l'inflation et la pénurie de composants électroniques, le Groupe continue de progresser dans la mise en oeuvre de son plan stratégique 'Alstom in Motion', témoignant de la résilience de son modèle d'affaires", a déclaré Henri Poupart-Lafarge, Président-Directeur Général d'Alstom.