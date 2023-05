Alstom : le bénéfice 2023 atteint 292 ME

(Boursier.com) — Entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023, Alstom a enregistré 20,7 milliards d'euros de commandes. Le chiffre d'affaires a atteint 16,5 milliards d'euros, en ligne avec la trajectoire visée, le ratio " commandes sur chiffre d'affaires " s'établissant à un solide niveau de 1,25. Le carnet de commandes a atteint 87,4 milliards d'euros, offrant une forte visibilité sur les ventes futures.

Au cours de l'exercice fiscal 2022/23, le résultat d'exploitation ajusté d'Alstom s'est élevé à 852 millions d'euros, équivalent à une marge d'exploitation ajustée de 5,2 %. Le résultat net ajusté a atteint 292 millions d'euros et le cash-flow libre s'est élevé à 199 millions d'euros pour l'exercice fiscal.

Le spécialiste français des équipements ferroviaires prévoit une marge opérationnelle ajustée (EBIT) d'environ 6% pour l'exercice commencé le 1er avril dernier et un flux de trésorerie disponible significativement positif jusqu'à la fin mars 2024.

Pour ses objectifs à moyen terme, le groupe a déclaré qu'il atteindrait ses objectifs en matière d'EBIT ajusté et de flux de trésorerie disponible au cours de l'exercice 2025/26, soit un an plus tard que prévu, en raison principalement de l'environnement macroéconomique incertain, en particulier de l'effet de l'inflation.

Le Conseil d'administration, dans sa séance du 9 mai, a décidé de proposer une distribution de dividende d'un montant de 0,25 euro par action, lors de la prochaine assemblée générale qui se tiendra le 11 juillet 2023, ce qui correspond à un ratio de distribution de 33 % du résultat net ajusté.