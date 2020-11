Alstom lance son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription

(Boursier.com) — Alstom lance son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant d'environ 2 milliards d'euros dans le cadre du financement de l'acquisition de Bombardier Transport.

Termes de l'opération :

-Parité : 3 actions nouvelles pour 10 actions existantes

-Prix de souscription : 29,50 euros par action nouvelle, valeur théorique du droit préférentiel de souscription ("DPS") à 2,90 euros

-Période de cotation des DPS : du 17 novembre au 26 novembre 2020 inclus

-Période de souscription : du 19 novembre au 30 novembre 2020 inclus

"Après la signature le 16 septembre 2020 du contrat d'achat et de vente conclu avec Bombardier Inc et la Caisse de dépôt et placement du Québec ("CDPQ") dans le cadre de l'acquisition de Bombardier Transport (sur la base des termes révisés) et l'approbation le 29 octobre par l'assemblée générale des actionnaires d'Alstom des résolutions liées à l'Acquisition, Alstom franchit aujourd'hui une étape décisive dans ce projet d'acquisition en annonçant le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant d'environ 2 milliards d'euros (prime d'émission incluse)" commente le groupe.