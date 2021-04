Alstom lance la phase finale des essais sur le tronçon de l'extension du tramway de Constantine

Alstom lance la phase finale des essais sur le tronçon de l'extension du tramway de Constantine









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alstom a lancé la phase finale des essais dynamiques et intégrations système sur le tronçon de l'extension du tramway de Constantine. Pour l'occasion, M. Kamal Nasri, Ministre des Transports et Travaux Publics, accompagné de M. Saci, Wali de Constantine et des autorités locales de la wilaya de Constantine, ont visité l'intégralité de la nouvelle extension de la ligne du tramway. Cette visite marque l'atteinte des performances nominales sur la totalité du second tronçon d'un linéaire de 3,6 km. A l'achèvement de cette étape, le système sera prêt pour la mise en service commercial. Ainsi, les rames relieront la station de Kadri Brahim au terminus de l'Université Constantine 2 Abdelhamid Mehri. Ce tronçon est composé de six stations voyageurs, équipées de six guichets commerciaux, deux agences commerciales, ainsi que, trois sous-stations électriques, deux trémies tramways et le viaduc Ali Mendjeli.

L'Entreprise du Métro d'Alger (EMA) avait attribué en juillet 2015 au consortium constitué des entreprises Alstom (Chef de File) et Cosider Travaux Publics, la réalisation clé en main de l'extension de la ligne de tramway de l'agglomération de Constantine, d'une longueur totale de 10,3 kilomètres. La première phase de cette extension, d'une longueur de 6,9 km, est en exploitation depuis mai 2019. Elle relie la gare de Zouaghi à l'entrée de la nouvelle ville d'Ali Mendjeli.