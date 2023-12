Alstom lance en Inde son plus grand centre d'expérience digitale

(Boursier.com) — Alstom lance le 1er centre d'expérience digitale situé en Inde, jamais construit par un constructeur ferroviaire. Situé à Bangalore et s'étendant sur environ 460 m2, le centre d'expérience digitale sera le pôle d'exécution de projets urbains, grandes lignes, de fret et d'exploitation minière (marché spécifique). Il accueillera également les fonctions intégrées de cybersécurité, sécurité-télécommunication et SCADA.

Le centre facilitera l'apprentissage, l'adaptation, l'expérimentation, la simulation et la validation des nouvelles solutions de signalisation et des innovations matérielles et logicielles avancées d'Alstom. Il effectuera des simulations complètes de technologies de signalisation inégalées, y compris celle développée pour le NaMo Bharat, premier train régional indien à semi-grande vitesse. En outre, le centre tirera parti de l'Internet des objets, de l'Internet des comportements pour les domaines liés à la sécurité et aux télécommunications, des applications GenAI (basées sur OpenAI) et de la blockchain pour les projets d'innovation dans les applications ferroviaires. Ces initiatives visent à améliorer les capacités commerciales et l'efficacité d'Alstom, mais aussi à inspirer une culture de l'innovation au sein de l'organisation. L'infrastructure étendue du centre permettra d'accélérer la localisation des solutions et des programmes de R&D, stimulera l'innovation en Inde et soutiendra l'initiative "Make in India" mise en place par le gouvernement.

Avec ce centre basé en Inde, Alstom dispose de la plus grande infrastructure de laboratoire de signalisation, répartie sur plus de 5.500 m2, qui contribuera à faire de l'Inde un pôle mondial de technologie et d'innovation. Le centre d'expérience dédié prendra en charge plus de 7 millions d'heures de travail d'ingénierie pour des projets indiens et internationaux.