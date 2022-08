Alstom : la SNCF commande 15 TGV supplémentaires

(Boursier.com) — La SNCF a approuvé une commande supplémentaire auprès d'Alstom de 15 trains à très grande vitesse Avelia Horizon (TGV) de nouvelle génération, pour un montant de près de 590 millions d'euros.

Cette levée de tranche optionnelle du contrat de Partenariat d'Innovation Avelia Horizon est la deuxième de cette nouvelle génération de train à très grande vitesse, complétant les 100 trains commandés par SNCF Voyageurs destinés à l'exploitation commerciale française.

Alstom rappelle que sa gamme Avelia Horizon se compose de deux motrices innovantes de longueur réduite, alliant haute performance et compacité, et de voitures articulées à deux étages. Leur conception permet une augmentation de 20% des espaces dédiés aux passagers, permettant au train d'accueillir jusqu'à 740 passagers dans la configuration la plus performante.