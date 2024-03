Alstom : la RATP passe une commande de 800 ME

(Boursier.com) — Alstom fournira à Île-de-France Mobilités et RATP, 103 nouvelles rames MF19, le métro de nouvelle génération, pour un montant total de plus de 800 millions d'euros, intégralement financé par Île-de-France Mobilités.

Cette nouvelle flotte viendra renouveler le matériel roulant des lignes 13, 12 et 8 du métro francilien à partir de 2027.

Cette commande additionnelle s'inscrit dans le contexte du contrat-cadre signé en décembre 2019 entre RATP (mandatée par Île-de-France Mobilités) et Alstom et portant sur la livraison d'un maximum de 410 rames MF19. A terme, le MF19 équipera 8 lignes du métro francilien : lignes 3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12, 13.

Un premier lot de 44 rames avait été commandé en 2019. Ces rames seront déployées progressivement sur les lignes 10, 7bis et 3bis à partir de 2025. Au total, 147 MF19 ont ainsi été commandés, témoignant de la confiance renouvelée d'Île-de-France Mobilités et RATP envers ce matériel moderne.

Cotation...

La flotte de 103 rames supplémentaires sera composée de : 67 rames pour la ligne 13 ; 22 rames pour la ligne 12 ; et 14 rames pour la ligne 8.

Ces 103 rames disposeront toutes d'une cabine de conduite. Le MF19 étant totalement réversible pour s'adapter aux besoins et aux évolutions des lignes, celles-ci pourront être converties en cabines automatiques en cas d'automatisation de ces lignes.

La production du MF19 a démarré sur les sites Alstom de Crespin et Valenciennes-Petite Forêt, dans les Hauts-de-France. Les premiers véhicules ont été fabriqués, une première rame a été assemblée et elle s'apprête à entamer la phase d'essais. Le MF 19 est conçu et assemblé en France. 8 des 16 sites d'Alstom en France participent au projet. Au total, 2.300 collaborateurs Alstom, dont 700 ingénieurs, travaillent sur le projet.