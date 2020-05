Alstom : la première locomotive électrique 'Prima' livrée à Indian Railways entre en service

(Boursier.com) — La première des locomotives électriques Prima T8 avec une puissance de 12.000 ch. a été mise en service commercial par Indian Railways. Construites par Alstom et certifiées par le ministère indien des chemins de fer et le commissaire à la sécurité ferroviaire, les locomotives électriques - connues localement sous la désignation WAG-12 - sont les plus puissantes à circuler sur le réseau indien. Le contrat de 2015 prévoit la construction de 800 locomotives au total pour les chemins de fer indiens.

Ces locomotives électriques vont révolutionner la logistique du fret dans le pays. Elles permettront la circulation plus rapide et plus sûre de trains de marchandises lourds, capables de transporter 6.000 tonnes à une vitesse maximale de 120 km/h. Prévus pour être déployés sur des couloirs de fret dédiés (DFC), ils augmenteront la vitesse moyenne des trains de marchandises en Inde d'environ 25 km/h. Equipés de la technologie de propulsion à transistors bipolaires à grille isolée (IGBT), les e-locos permettront également de réaliser des économies d'énergie considérables grâce à l'utilisation du freinage régénératif.

"Alstom est très heureux de livrer ces locomotives électriques aux Chemins de fer indiens. L'introduction des locomotives Prima dans la flotte de Indian Railways démontre notre engagement envers le pays. Ce produit révolutionnaire, qui sera plus rapide, plus sûr et plus respectueux de l'environnement, contribuera à écrire un nouveau chapitre de l'histoire de la mobilité durable en Inde. Nous sommes immensément fiers d'être un partenaire dans ce projet", a déclaré Ling Fang, vice-président senior d'Alstom Asie-Pacifique.

Conformément au mandat "Make-in-India", les 800 locomotives Prima sont toutes fabriquées localement. Conçues au centre d'ingénierie d'Alstom au Bengaluru, les Prima T8 WAG-12 sont construites dans l'une des plus grandes usines intégrées de l'Inde, à Madhepura dans le Bihar. S'étendant sur 250 acres, avec une capacité de production de 120 locomotives par an, le site de Madhepura est construit selon les normes internationales de sécurité et de qualité. Deux dépôts de maintenance ultramodernes à Saharanpur et Nagpur assureront la grande disponibilité des locomotives. Le dépôt de Saharanpur est déjà opérationnel et celui de Nagpur est en construction. Dotés des dernières fonctionnalités, ces dépôts joueront un rôle essentiel dans la maintenance des locomotives de fret les plus avancées de l'Inde, à des coûts nettement inférieurs.

Dans le cadre du plus grand projet d'investissement étranger direct (IED) des chemins de fer indiens, le ministère des chemins de fer et Alstom ont signé en 2015 un contrat d'une valeur de 3,5 milliards d'euros (25.000 crore INR) et créé une entreprise commune pour ce projet. Le contrat prévoyait la fabrication de 800 locomotives électriques à double section, d'une puissance de 12.000 chevaux, pour le service de fret et la maintenance associée pendant une période de 11 ans. Il prévoyait également la création d'une usine de fabrication à Madhepura (Bihar) pour la construction des e-locos et de deux dépôts de maintenance à Saharanpur (Uttar Pradesh) et Nagpur (Maharashtra). Véritable incarnation de la vision de l'Inde, le projet créera plus de 10 000 emplois directs et indirects dans le pays (principalement dans les États du Bihar, de l'Uttar Pradesh et du Maharashtra).