Alstom : l'inflation va peser sur la rentabilité

(Boursier.com) — Les résultats d'Alstom sur l'exercice fiscal 2021/22 sont "en ligne avec les perspectives du groupe", et les objectifs à moyen-terme sont confirmés. Le groupe évoque un carnet de commandes à un niveau historique de 81 milliards d'euros et un ratio commandes sur chiffre d'affaires à 1,25. Le chiffre d'affaires est de 15,5 milliards d'euros au 31 mars 2022, en croissance de +11% comparé au proforma 2020/21 et +7,9% au S2 2021/22 comparé au S1 2021/22. La marge d'exploitation ajustée est de 5%, avec un rétablissement progressif au S2 2021/22 et un progrès dans la stabilisation des projets comme annoncé. Le résultat net ajusté se situe à 268 millions d'euros avant la dépréciation de la participation de 20% dans TMH. Le cash-flow libre est positif de 469 millions d'euros au S2 2021/22 grâce à l'évolution positive du besoin en fonds de roulement. Les objectifs à moyen-terme Alstom in Motion 2025 sont confirmés, avec des synergies revues à la hausse à 475-500 millions d'euros à partir de 2025/26.

Entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, Alstom a enregistré 19,3 milliards d'euros de commandes. Le chiffre d'affaires a atteint 15,5 milliard. Au cours de l'exercice fiscal 2021/22, le résultat d'exploitation ajusté s'est élevé à 767 millions d'euros, équivalent à une marge opérationnelle ajustée de 5%. Le résultat net ajusté s'est élevé à 268 millions d'euros avant la dépréciation de la participation de 20% dans TMH. En tenant en compte de cet ajustement de (441) millions d'euros correspondant à la valeur comptable de la participation dans TMH, la perte nette ajustée est ressortie à 173 millions d'euros au 31 mars 2022. Au cours du second semestre de l'exercice fiscal 2021/22, le cash-flow libre a atteint 469 millions d'euros, soit un montant total de -992 millions d'euros pour l'exercice fiscal. Au 31 mars 2022, l'endettement net s'élevait à 2 085 millions d'euros, à comparer aux 899 millions d'euros de dette nette annoncé par le groupe au 31 mars 2021. Alstom bénéficie d'une liquidité de 5 060 millions d'euros et de capitaux propres s'élevant à 9 024 millions d'euros au 31 mars 2022.

Le Conseil d'administration, dans sa séance du 10 mai 2022, a décidé de proposer une distribution de dividende d'un montant de 0,25 euro par action, lors de la prochaine assemblée générale qui se tiendra le 12 juillet 2022, ce qui correspond à un ratio de distribution de 35% du résultat net ajusté avant la dépréciation de la participation dans TMH.

Comme annoncé, l'année 2021/22 a été consacrée à la stabilisation des projets hérités de Bombardier Transport en s'appuyant sur l'expertise et les résultats d'exécution d'Alstom, ce qui a eu un impact positif sur les indicateurs clés de performance opérationnelle et la satisfaction des clients, avec un indicateur NPS de 8,1 en mars 2022. L'intégration devrait être achevée dans un délai de trois ans. Les synergies sont confirmées et devraient générer 400 ME en 2024/25 et 475-500 ME annuels à partir de 2025/26.

"Nos résultats annuels sont totalement en ligne avec nos objectifs, tant en termes de performance financière qu'opérationnelle. Porté par un dynamisme de marché très positif, le Groupe a enregistré un fort volume de commandes en 2021/22, reflétant sa nouvelle dimension géographique, avec des contrats significatifs en Europe mais aussi en Amérique Latine, à Taïwan et en Australie. Au cours du second semestre, la stabilisation des projets a été poursuivie comme annoncé. Grâce à l'engagement de nos 74 000 employés, l'intégration de Bombardier Transport est en bonne voie, avec une augmentation de la satisfaction clients et des synergies en cours de réalisation. Malgré les difficultés à court-terme liées à la situation macro-économique et géopolitique en 2022/23, le Groupe reste pleinement engagé à réaliser ses objectifs à horizon 2025 et à jouer un rôle de premier plan dans la transition pour une mobilité durable", a déclaré Henri Poupart-Lafarge, Président du Conseil d'administration et Directeur Général.

Le contexte économique et politique actuel crée des incertitudes sur les activités opérationnelles et Alstom ne fait pas exception. En particulier, l'inflation va peser dans une certaine mesure sur la rentabilité de l'exercice fiscal 2022/23, et les pénuries de composants électroniques pourraient créer des tensions sur les livraisons. Par conséquent, le groupe a mis en place des actions fortes de management des risques et de réduction des coûts pour traverser cette phase d'incertitudes.

Comme base de ses perspectives pour l'exercice fiscal 2022/23, le groupe suppose l'absence de nouvelles perturbations de l'économie mondiale (y compris une hausse complémentaire de l'inflation ou une aggravation de la crise géopolitique), et de pénuries significatives dans la chaîne d'approvisionnement, qui impacterait matériellement la capacité du groupe à fournir des produits et des services. Le groupe anticipe une progression des ventes soutenue par un carnet de commandes solide et un ratio commandes sur chiffre d'affaires au-dessus de 1, une croissance progressive de la marge d'exploitation ajustée comparée à l'exercice fiscal 2021/22 grâce à une prise de commandes saine et un bon niveau d'exécution du carnet de commandes, et enfin une génération de Cash-Flow libre.