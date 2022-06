Alstom : l'Assemblée générale se tiendra le 28 juillet

(Boursier.com) — Les actionnaires d'Alstom sont invités à participer à l'Assemblée générale mixte du 28 juillet qui se tiendra à 14h, au Châteauform' Le 28 George V, à Paris.

L'Assemblée sera retransmise en direct et dans son intégralité sur le site de la société. Cette retransmission sera également disponible sur le site, en différé.

L'avis préalable à l'Assemblée, comprenant l'ordre du jour de l'Assemblée, le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée et les principales modalités de participation et de vote à l'Assemblée, a été publié le 3 juin 2022 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) no66. L'avis de convocation sera publié le 22 juin 2022 au BALO et dans un journal d'annonces légales.

Ces avis sont consultables sur le site Internet de la société. Les actionnaires sont encouragés à privilégier la transmission de toutes leurs demandes par voie électronique.

D'une façon générale, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée générale sur le site de la société.