Alstom : l'acquisition de la division ferroviaire de Bombardier en bonne voie

Alstom : l'acquisition de la division ferroviaire de Bombardier en bonne voie









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le projet de cession de la division ferroviaire de Bombardier à Alstom est "quasiment sur la voie" de son calendrier original, a déclaré jeudi le président-directeur général du groupe canadien, Eric Martel, lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires.

Par ailleurs, RATP Dev, ComfortDelGro Transit et Alstom ont annoncé hier la création d'un groupement pour répondre aux appels d'offres du Grand Paris Express. A cette occasion, les trois entreprises créeront une joint-venture avec participation majoritaire de RATP Dev.

"Cette alliance signe l'émergence en Île-de-France d'un acteur au large spectre de compétences et d'expériences requises pour répondre aux défis du Grand Paris Express, l'un des plus grands projets de transport en Europe. A ce titre, les lignes 16 et 17 seront visées par le groupement", explique Alstom.