Alstom : JP Morgan voit plus haut !

(Boursier.com) — Alstom reste stable ce lundi à 24,50 euros, malgré JP Morgan qui a publié une note avec un avis à 'surpondérer' sur le dossier et un objectif de cours ajusté de 30 à 35 euros. Au cours du premier semestre 2022/23 (du 1er avril au 30 septembre 2022), le groupe a enregistré 10,1 Milliards d'euros de commandes. Le chiffre d'affaires a atteint 8 milliards d'euros, en ligne avec la trajectoire visée, le ratio "commandes sur chiffre d'affaires" s'établissant à un niveau solide de 1,25. Le carnet de commandes a atteint 85,9 milliards d'euros, offrant une forte visibilité sur les ventes futures.

Le résultat d'exploitation ajusté d'Alstom ressort à 397 millions d'euros, équivalent à une marge d'exploitation ajustée de 4,9%. Le résultat net ajusté a atteint 179 millions d'euros et le cash-flow libre s'est élevé à (45) millions d'euros au cours de ce premier semestre.

Les perspectives pour l'exercice fiscal 2022/23 passent par une marge d'exploitation ajustée de 5,1% à 5,3% et un cash-flow libre situé entre 100 et 300 millions d'euros.

Les objectifs à moyen terme 2024/25 sont aussi confirmés...