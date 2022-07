Alstom : joli contrat en Inde

(Boursier.com) — Alstom décroche un beau contrat en Inde. Le groupe français va livrer à la MPMRCL (Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited) 156 voitures Movia, avec 15 années de maintenance intégrale, destinées aux métros de Bhopal et Indore. Ce projet bénéficiera à plus de 5,7 millions de personnes dans ces deux villes. Estimée à 387 millions d'euros (plus de 3.200 INR), cette commande inclut l'installation de la dernière génération de système de signalisation CBTC (contrôle des trains basé sur la communication), ainsi que des systèmes de commande de train et de télécommunications, incluant chacun sept ans de maintenance intégrale.

Alstom est responsable de la conception, la fabrication, la fourniture, l'installation, les essais et la mise en service de 52 rames de métro Movia standard, composées chacune de 3 voitures. 27 rames sont destinées à Bhopal et 25 à Indore. Fabriquées dans l'usine de matériel roulant dernier cri d'Alstom à Savli (Gujarat), ces rames ultramodernes et légères circuleront à une vitesse de pointe de 80 km/h, sur 31 km de lignes avec 30 stations à Bhopal, et 31,5 km de lignes avec 29 stations à Indore. C'est la deuxième commande combinée de ce type attribuée à Alstom en Inde, après les projets du métro d'Agra-Kanpur.

Les métros Movia ont été fournis à de nombreuses villes à travers le monde, comme Londres, Delhi, Stockholm ou Singapour. Avec six sites industriels et quatre centres d'ingénierie, Alstom possède une solide assise en Inde, lui permettant de répondre à la demande des projets nationaux comme internationaux. En Inde, Alstom dispose d'une équipe de plus de 10.000 talents et l'entreprise a pour objectif d'accroître ses effectifs de 15% cette année.