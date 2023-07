Alstom investit dans une nouvelle usine ferroviaire au Maroc

(Boursier.com) — Alstom poursuit le développement de l'industrie ferroviaire au Maroc en investissant 160 millions de dirhams (environ 15 ME) pour créer une seconde usine ferroviaire destinée à la fabrication de cabines de conduite de trains régionaux et de métros.

Cette seconde usine pour la fabrication de cabines de conduite s'inscrit directement dans la volonté du groupe de développer l'écosystème ferroviaire du Royaume et de renforcer l'expertise ferroviaire locale.

Ce nouvel investissement permettra la création de 200 emplois directs d'ici 2025.

En 2020, Alstom Maroc avait annoncé l'expansion de son usine à Fès, puis, en 2021, la création d'une seconde ligne de production sur le même site. L'usine de Fès produit des câblages électriques ainsi que des transformateurs Mitrac et emploie 850 personnes, dont 56% sont des femmes. Alstom Maroc a investi 320 millions de dirhams depuis 2019 (environ 30 ME) pour le développement de son activité industrielle, ce qui a permis la livraison de 25 projets internationaux ; au total ce sont 1 200 emplois dans le secteur ferroviaire qui seront créés à l'horizon 2025.

Avec à ce jour près de 950 collaborateurs, Alstom a réalisé plusieurs projets clés, parmi lesquels la signalisation et la livraison de 190 tramways Citadis X02 aux villes de Rabat (66 tramways) et de Casablanca (124 tramways), de 12 trains Avelia Euroduplex pour la ligne à grande vitesse qui relie Tanger à Casablanca, et de 77 locomotives Prima fournissant les meilleures solutions pour les services de transport de fret, de passagers et mixtes.