Alstom intègre l'indice CAC 40 ESG

(Boursier.com) — Alstom intègrera l'indice CAC 40 ESG de la Bourse de Paris, comprenant les 40 sociétés de l'indice CAC Large 60 ayant les meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). L'indice est basé sur l'évaluation faite par l'agence Vigeo-Eiris. Cette introduction sera effective le vendredi 17 septembre après la clôture des marchés. Alstom se réjouit de cette intégration, "qui démontre l'engagement du Groupe en faveur d'une mobilité durable et intelligente et valorise sa politique en matière ESG". Les priorités du groupe dans ce domaine se déclinent en 4 axes, à savoir la contribution à la décarbonation de la mobilité, l'employeur engagé, l'impact positif sur la société et le partenaire responsable.

L'engagement d'Alstom se traduit par des résultats concrets. Alstom a fait approuver sur son périmètre historique ses objectifs de réduction d'émissions de CO2 par l'initiative Science Based Targets (SBT), cette dernière les ayant jugés conformes aux niveaux requis pour réaliser les ambitions de l'Accord de Paris. Le Groupe est certifié Top Employer en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord avec des certifications dans 14 pays. Alstom est également la première entreprise française à avoir accédé à la certification ISO 37001 pour son système de management anti-corruption.