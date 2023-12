Alstom inaugure son centre d'essai de Västeras (Suède)

(Boursier.com) — Alstom ouvre ses nouvelles installations de pointe à Västeras, en Suède. Ce centre d'essai et de technologie aura pour vocation de façonner l'avenir des solutions de mobilité durable en réunissant les talents et l'expertise technologique d'Alstom au sein d'un même écosystème innovant.

Avec ce centre désormais pleinement opérationnel, Alstom poursuit son engagement à faciliter la transition vers des systèmes de transport à faible émission de carbone à l'échelle de la planète.

Le nouveau centre d'essai et de technologie d'Alstom à Västerås emploie environ 500 personnes, dans tous les domaines (matériel roulant et composants, systèmes numériques et intégrés, services et direction générale), y compris les domaines de l'ingénierie, des processus industriels et des projets qui sont essentiels pour ses diverses activités de développement et de fabrication. Le nouveau centre ajoute environ 10.000 m2 d'espace de bureaux aux 16.000 m2 qu'occupaient déjà les ateliers et l'administration des équipes Services.