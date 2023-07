Alstom : inauguration du premier segment du REM à Montréal

(Boursier.com) — Le consortium dirigé par Alstom, Groupe des partenaires pour la mobilité des Montréalais (Groupe PMM), a participé à l'inauguration du premier segment du Réseau express métropolitain (REM), nouveau système ferroviaire urbain automatisé qui relie Brossard, sur la Rive-Sud de Montréal, à la Gare Centrale de Montréal, organisée par son client, CDPQ Infra.

L'événement s'est déroulé en présence de Justin Trudeau (Premier ministre du Canada), François Legault (Premier ministre du Québec), Valérie Plante (Maire de Montréal), Charles Émond (Président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec), Jean-Marc Arbaud (Président-directeur général de CDPQ Infra), Henri Poupart-Lafarge (Président du Conseil d'administration et Directeur Général d'Alstom), Michael Keroullé (Président de la région Amériques d'Alstom) et Jean-Michel Morvan (Directeur du consortium Groupe PMM).

Le Groupe PMM a fourni au REM un système complet de métro automatisé sans conducteur comprenant le matériel roulant et la signalisation et assurera l'exploitation et la maintenance de l'ensemble du système de 67 kilomètres pendant 30 ans. Le premier segment entre Brossard et la Gare Centrale de Montréal s'étend sur 17 km et comprend 5 stations, équipées notamment d'un système de portes palières installé par Alstom, une première au Québec. Quatre-vingt voitures de métro Metropolis seront exploitées sur ce segment, qui entrera en service commercial le 31 juillet.

Une fois achevé, le REM sera l'un des plus grands réseaux de transport automatisé au monde, avec 26 stations jalonnant un réseau de 67 kilomètres de long - qui relie le centre-ville de Montréal à la Rive-Sud, la Rive-Nord, l'Ouest de l'île et à l'aéroport international Pierre Elliott Trudeau. Il offrira un service rapide 20 heures par jour, avec des trains arrivant toutes les 3,45 minutes aux heures de pointe.

Selon les termes du contrat, le Groupe PMM fournira 212 voitures de métro Metropolis d'Alstom (106 rames de deux voitures), la solution Urbalis GoA4 (Grade of Automation 4) d'Alstom pour la conduite sans conducteur et le contrôle automatisé des trains basé sur les communications (CBTC), la solution de centre de contrôle Iconis d'Alstom, ainsi que les portes-écrans des quais, la connectivité Wi-Fi, la cybersécurité, l'équipement du dépôt et 30 ans de services d'exploitation et de maintenance, y compris HealthHub pour la maintenance prédictive et la gestion de la flotte. Le Groupe PMM est également responsable des essais d'intégration des trains et des systèmes.