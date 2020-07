Alstom : inauguration du métro de Dubaï Route 2020

Alstom : inauguration du métro de Dubaï Route 2020









Crédit photo © Alstom

(Boursier.com) — Alstom félicite l'Autorité des routes et des transports de Dubaï (RTA) pour l'inauguration du métro de Dubaï Route 2020. Ce projet emblématique a été inauguré officiellement par H. H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-président et Premier Ministre des Émirats arabes unis, et dirigeant de l'Émirat de Dubaï, le 7 juillet 2020, un événement auquel ont également assisté Henri Poupart-Lafarge, Directeur général et Président du Conseil d'administration d'Alstom, ainsi que la direction générale du Consortium ExpoLink, par visioconférence.

Le projet de nouvelle ligne a été lancé en juillet 2016 et exécuté par le consortium Expolink, composé d'Alstom en chef de file et d'ACCIONA et Gülermak. Il consiste en une ligne de 15 km de long, avec 11,8 km en surface et 3,2 km en souterrain, et un échangeur sur la Ligne rouge. L'extension du métro compte sept stations dont la station Jabel Ali et la station de métro phare du site de l'Exposition Universelle. Le projet s'élève au total à 2,6 milliards d'euros.

Dans le cadre du Consortium, Alstom était chargé de l'intégration de l'ensemble du système de métro, ce qui inclut 50 rames Metropolis construites sur le site Alstom de Katowice en Pologne, l'alimentation électrique, le système de communication, la signalisation, le système de contrôle automatique des billets, les travaux de voie, les portes palières et une garantie de trois ans couvrant l'ensemble du système. En outre, Alstom avait pour responsabilité d'améliorer l'actuelle ligne de métro en modernisant l'alimentation électrique, les systèmes de signalisation et divers systèmes de communication et voies. Les rames mesurent 85,5 mètres de long et sont toutes composées de cinq voitures. Elles pourront transporter jusqu'à 696 passagers chacune.

"Nous sommes extrêmement fiers d'avoir livré le projet de métro clés en main dont la construction a été la plus rapide au monde. Le projet 'Route 2020' montre l'engagement de Dubaï à offrir à ses habitants et visiteurs un réseau ferroviaire ultramoderne, et nous restons déterminés à apporter à la RTA toute l'aide dont elle a besoin dans sa transition vers une mobilité plus verte et plus intelligente", explique Müslüm Yakisan, Senior Vice-Président pour la région Afrique, Moyen-Orient, Asie Centrale chez Alstom.

Les trains offrent une excellente expérience voyageur, grâce à ses larges allées, portes et fenêtres, et à trois espaces spécifiques pour les classes Gold, Silver et Famille. Respectueux de l'environnement, le train est doté d'un système de freinage entièrement électrique, d'un éclairage LED et d'autres innovations pour réduire sa consommation d'énergie.

Alstom est depuis longtemps un partenaire dévoué au développement des transports et de la mobilité de Dubaï. Alstom a livré le tramway de Dubaï, premier système de tramway entièrement intégré du Moyen-Orient et première ligne 100 % sans caténaire au monde, dont la mise en service remonte à novembre 2014. Alstom est également responsable de la maintenance du tramway de Dubaï pour une période de 13 ans.