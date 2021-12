Alstom : historique ?

(Boursier.com) — Alstom va fournir la flotte de trains la plus durable de l'histoire du transport irlandais. Le Français a signé un contrat-cadre de dix ans avec Iarnrod Eireann Irish Rail (IE) pour un total maximum de 750 nouveaux trains de banlieue destinés au réseau DART (Dublin Area Rapid Transit), avec une commande initiale ferme de 19 trains à cinq voitures, évaluée à 270 millions d'euros et comprenant un contrat d'entretien de 15 ans. Henri Poupart-Lafarge, le PDG d'Alstom, Eamon Ryan T.D., le Ministre des Transports, et Anne Graham, la Directrice générale de la National Transport Authority, ont rejoint Jim Meade, le Directeur général d'Iarnrod Eireann, dans les ateliers d'IE à Inchicore pour la signature officielle du contrat. Ce dernier prévoit le remplacement et le développement du parc de DART dans le cadre du programme DART+ financé par la National Transport Authority dans son plan de développement national 2021-2030.

"Alstom se réjouit d'avoir été sélectionné pour produire le nouveau parc DART+. L'Irlande est un marché très important pour nous et le nouveau parc X'trapolis électrique et à batterie constitue une étape décisive vers un transport ferroviaire plus durable, tout en transformant l'expérience voyageur dans la zone du Grand Dublin et au-delà", a déclaré Nick Crossfield, directeur général d'Alstom pour le Royaume-Uni et l'Irlande. "Cette commande renforce la position d'Alstom en tant que leader dans le domaine de l'innovation et de la fourniture de technologies de mobilité durable".

Avec une mise en service prévue pour 2025, la commande initiale concerne six unités multiples électriques (EMU) et treize unités multiples électriques à batterie de cinq voitures (BEMU). Elle permettra des trajets de plus de 80 kilomètres en dehors du réseau électrifié grâce à l'alimentation sur batterie et constituera le premier parc moderne à batterie d'Irlande. Les batteries seront rechargées grâce à des stations de charge rapide placées dans des terminus choisis, mais aussi via la récupération de l'énergie du freinage lorsque le train est en mouvement. Cela permettra d'offrir une connectivité sans émission et une autonomie au-delà de la zone électrifiée du réseau DART+. Alstom assurera le service après-vente du parc DART pendant 15 ans, en fournissant une assistance technique et des pièces de rechange, et en déployant ses technologies HealthHub et TrainScanner de maintenance prédictive.

La plateforme modulaire de trains de banlieue X'trapolis d'Alstom, qui connaît un grand succès avec plus de 5 500 véhicules vendus, sera spécialement adaptée au programme DART+. Chaque train de 82 mètres de long pourra accueillir 550 voyageurs avec de larges passerelles, un sol bas et des marches automatiquement rétractables pour maximiser l'accessibilité. Ses autres caractéristiques comprennent des zones réservées aux vélos et aux familles, des services améliorés pour les voyageurs, comme des prises pour recharger les téléphones portables, des vélos et trottinettes électriques, ou encore des systèmes de vidéosurveillance dans tout le train, pour renforcer la sûreté et la sécurité des passagers et des collaborateurs.

En tant que pionnier de la mobilité durable et intelligente, Alstom dispose d'un portefeuille complet de solutions de mobilité vertes déjà disponibles sur le marché, tel que le premier train à l'hydrogène au monde, le Coradia iLint, ou des trains électriques à batterie déjà en circulation en Allemagne (Coradia Continental BEMU).