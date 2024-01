Alstom : hésite après les annonces

(Boursier.com) — En hausse de plus de 2% à l'ouverture du marché parisien, Alstom perd désormais près de 3%, dans un début de séance très volatile pour le géant des équipements ferroviaires après sa publication trimestrielle. Le groupe a notamment fait état de 5,45 MdsE de commandes sur le trimestre, en hausse de 5,8% en variation publiée. Un niveau supérieur aux attentes des analystes. Le management, qui a confirmé ses objectifs annuels, a souligné que "les processus de cession d'actifs progressent" et a confirmé la fourchette de cessions visant à générer entre 500 et 1 milliard d'euros. Citi met en avant le ton encourageant de la direction. "Le mois de mai devient maintenant la date clé à laquelle la société prévoit de faire le point sur les produits de trésorerie. Nous ne voyons pas de changements majeurs par rapport aux prévisions du consensus, mais le ton positif devrait entraîner une réaction positive", affirme la banque.