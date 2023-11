Alstom : gros contrat salué

(Boursier.com) — Alstom remonte de 2,5% à 12,77 euros ce mercredi, alors que le groupe a remporté un important contrat-cadre de près de 300 millions d'euros pour le développement et le déploiement sur les lignes RER B et RER D en Île-de-France du système de signalisation NExTEO. Ce contrat pour un nouveau système d'automatisme, de contrôle et de supervision des trains confirme la confiance que témoignent Île-de-France Mobilités, SNCF Réseau, SNCF Voyageurs et RATP envers Alstom.

La nouvelle solution NExTEO est une solution de signalisation de type CBTC qui s'inscrit dans une stratégie globale de modernisation et d'optimisation des infrastructures de ces deux lignes de RER avec un objectif principal : répondre à l'accroissement continu de la fréquentation, en assurant une meilleure fiabilité des passages des trains dans le tunnel commun entre Gare du Nord et Châtelet-les-Halles.

La technologie de signalisation NExTEO d'Alstom contribuera à assurer des performances de haut niveau pour la zone hyperdense du centre de Paris, tout en permettant de s'adapter et de gérer les zones moins denses sur les branches vers les banlieues des lignes RER B et RER D en Île-de-France. Elle permet également la maîtrise simultanée des règles d'opération et d'interopérabilité qui s'imposent sur le Réseau Ferré National SNCF et sur le domaine urbain RATP très étendu, en particulier sur la ligne RER B vers le sud.

Ajustements en série

Parmi les derniers avis d'analystes, le broker Exane BNP Paribas est resté 'neutre' sur le dossier avec une cible ajustée à 14,5 euros. Les ajustements du côté des analystes ont été nombreux ces dernières semaines après les nouvelles annonces du groupe ferroviaire. JP Morgan a ainsi abaissé son objectif de 22 à 18 euros, tout en restant à 'surpondérer', tandis que Goldman Sachs a ramené la mire à 13,5 euros avec un avis maintenu à 'neutre'. La Deutsche Bank avait auparavant coupé sa cible de 23 à 17 euros tout en confirmant sa recommandation 'conserver'. Enfin, DZ Bank a dégradé le dossier à 'conserver'.

Début octobre, Alstom a publié des préliminaires du premier semestre et prévenu que le FCF se situerait entre -500 et -750 millions d'euros pour l'exercice (contre " significativement positif " précédemment)... A l'occasion de la dernière publication la semaine passée, le groupe a annoncé de nouvelles mesures d'efficacité (dont une réduction de 1 point du ratio SG&A/ventes) et un programme de désendettement de 2 milliards d'euros. Le fait que la direction signale une éventuelle augmentation de capital, même à titre de simple option ou de complément, a largement pesé sur le dossier.