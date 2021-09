Alstom : gros contrat hambourgeois !

(Boursier.com) — Alstom et S-Bahn Hamburg GmbH ont signé un contrat pour la livraison de 64 trains S-Bahn supplémentaires de classe 490. La commande s'inscrit dans le cadre d'une option figurant au contrat-cadre signé en 2013. Elle est évaluée à près de 500 millions d'euros. À ce jour, 82 trains de classe 490 sont déjà en service sur le réseau S-Bahn d'Hambourg. Tout comme pour les trains précédents, les passagers bénéficieront des équipements éprouvés de ces automotrices à trois voitures, auxquelles s'ajouteront de nouvelles améliorations pour mieux répondre à leurs besoins. L'innovation la plus importante sera toutefois invisible pour les passagers. En effet, pour la première fois en Allemagne, des trains S-Bahn seront dotés du système ETCS (European Train Control System) Baseline 3 Release 2 et de la technologie ATO (Automated Train Operation). Ensemble, ces technologies permettront d'assurer un service plus dense et plus fréquent, tout en permettant à la ville d'Hambourg de fournir des services de transport plus fluides et d'augmenter le nombre global de trajets en train. La flexibilité des nouveaux trains S-Bahn hambourgeois permettra également de les utiliser avec les trains de classe 490 déjà en service.

Cette commande marque la première mise en oeuvre de la technologie d'utilisation ATO de niveau 2 (GoA 2) en Allemagne pour de nouveaux véhicules S-Bahn. S-Bahn Hamburg GmbH recevra en outre des véhicules déjà dotés de la technologie de signalisation la plus performante à ce jour. Les trains incluront la technologie embarquée intelligente ETCS d'Alstom, associée au logiciel ATO intégré qui répond aux besoins exigeants des opérations ferroviaires digitales du futur en termes de performances, de disponibilité et d'automatisation.

Dans un premier temps, Alstom fabriquera trois véhicules qui seront soumis à des tests et à une inspection approfondie, notamment pour l'approbation des fonctionnalités ETCS et ATO. La livraison des véhicules à Hambourg est prévue pour 2025 et 2026.

Les sites Alstom de Hennigsdorf, Bautzen (production), Berlin (signalisation), Braunschweig, Siegen et Mannheim Germany seront, entre autres, impliqués dans la production des nouveaux trains S-Bahn. Ces derniers s'ajoutent aux sites de Charleroi (Belgique) (ETCS), Wroclaw (Pologne), Västeras (Suède) et Vadodara (Inde), qui participeront également aux opérations de production.