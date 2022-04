Alstom : gros contrat ferroviaire au Canada

(Boursier.com) — Alstom et ses partenaires de consortium (Aecon Group,Deutsche Bahn International Operations et FCC Construcción) ont signé un accord pour le projet de travaux dans le corridor ferroviaire canadien à la suite d'un appel d'offres mené par Metrolinx et Infrastructure Ontario. D'une valeur de plusieurs milliards de dollars, ce projet commence par un lot de travaux de mise à niveau de la signalisation de sécurité et une phase de développement collaboratif de deux ans entre les partenaires de transport ONxpress et Metrolinx pour affiner la portée, progresser dans la conception et planifier les améliorations opérationnelles du système. L'étendue des travaux et la valeur contractuelle correspondante seront finalisées entre ONxpress Transportation Partners et Metrolinx à la fin de la phase de développement.

Le champ d'application d'Alstom au sein du consortium devrait comprendre la fourniture de nouvelles locomotives électriques, de systèmes de contrôle des trains, d'un nouveau système d'alimentation de traction et de l'électrification du réseau via un système de caténaire, ainsi que son intégration. Alstom mettra également à niveau le matériel roulant double niveau existant de GO Transit, les systèmes de signalisation, les systèmes de télécommunications et d'autres équipements numériques, et assurera la maintenance des nouvelles locomotives et du système de signalisation pendant une période de 25 ans.

L'expansion de GO transformera le réseau ferroviaire, qui passera d'un service périurbain à un système rapide toute la journée. Le réseau passera d'un chemin de fer de banlieue fonctionnant au diesel à un système express régional principalement électrique et comprendra des améliorations à l'échelle du système, afin d'offrir un service toute la journée, toutes les 15 minutes, sur le réseau ferroviaire principal.