Alstom : gros contrat à l'appui !

(Boursier.com) — Alstom monte de 1,1% ce mardi, à 23,75 euros, alors que le leader mondial de la mobilité intelligente et durable a remporté un contrat d'exploitation et de maintenance auprès de l'Administration des Transports du Maryland (Maryland Transit Administration, MTA). La durée de base du contrat initial de 5 ans avec un budget d'environ 367 millions d'euros (401 millions de dollars) peut être prolongée par deux extensions potentielles en 2028 et 2033, qui ensemble porteraient la valeur totale à environ 1,2 milliard d'euros (1,4 milliard de dollars).

Cet accord fait suite à l'attribution en 2012 d'un précédent contrat de services et prévoit la poursuite de l'exploitation et de la maintenance par Alstom des lignes Camden et Brunswick du réseau MARC (Maryland Area Rail Commuter), respectivement de 63 km et 119 km de long.

Alstom restera responsable de l'exploitation des trains, du service à la clientèle, des équipages, de la maintenance du parc de locomotives et de voitures passagers, ainsi que de la gestion des gares et des installations ferroviaires.

Alstom a acquis une grande expérience et a prouvé son expertise dans la maintenance de la flotte mixte du réseau MARC - qui comprend 42 locomotives diesel, 60 voitures MARC II et 54 voitures Alstom à deux niveaux (voitures MultiLevel II MARC IV).

Les opérations de maintenance incluent l'inspection quotidienne, l'entretien des équipements, la maintenance préventive et corrective dans les installations de maintenance du réseau MARC, qui sont la propriété de l'Administration des Transports du Maryland. Dans le cadre élargi de ce nouveau contrat, Alstom poursuivra l'exploitation et la maintenance des lignes Camden et Brunswick. Outre le pilotage d'un projet d'économie de carburant, ce nouveau contrat comporte également des innovations numériques qui s'inscrivent dans le plan stratégique d'Alstom visant à ouvrir la voie à une mobilité plus intelligente et plus durable.

Outil de virtualisation

Digital Twin est un outil de virtualisation des installations et des équipements. Il augmente l'efficacité en réduisant les temps de déplacement, en reliant les données et les informations de maintenance et en améliorant les capacités de formation. L'impression '3D' sera utilisée pour apporter de l'agilité à certaines activités de maintenance et de remplacement de pièces détachées.

La plateforme d'assistance à distance comprend des lunettes connectées qui fourniront une assistance à distance permettant l'analyse en temps réel et la résolution de problèmes sur le terrain par des experts locaux et régionaux, quel que soit l'endroit où ils se trouvent...

Parmi les derniers avis de brokers, JP Morgan a réduit sa cible de 35 à 33 euros, tout en restant à 'surpondérer', tandis que la Deutsche Bank a ajusté la mire de 32 à 30 euros ('achat').