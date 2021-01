Alstom grimpe après un point trimestriel sans surprise

(Boursier.com) — Dans les premières positions du CAC40, Alstom s'adjuge 2% à 46,6 euros après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel légèrement supérieur aux attentes du marché et la confirmation de ses objectifs annuels. Le groupe ferroviaire a fait état de revenus de 2,049 milliards d'euros, en croissance organique de 2%, là où le consensus était positionné à +2,01 MdsE.

Le management a confirmé cibler un chiffre d'affaires annuel compris entre 7,6 milliards et 7,9 milliards d'euros et une marge d'exploitation ajustée entre 7,7% et 8%. A la fin décembre, le carnet de commandes s'élevait à 40,1 milliards d'euros.

Oddo BHF ('achat') parle d'une publication sans surprise. Avec Bombardier Transport (BT), Alstom deviendra le numéro un incontesté du ferroviaire hors Chine. Le broker prévoit à ce stade 40% de TMVA de l'EBIT ajusté (tout inclus) pour la Newco. Les deux groupes bénéficient du support public actuellement apporté au ferroviaire, et se positionnent en pointe de nouvelles technologies comme les trains à hydrogène (Alstom) ou à batteries (BT), souligne le broker. En termes de valorisation et au cours actuel, le nouvel ensemble traite à seulement 11,3x en VE/EBITDA mars 2023 (année fiscale 2022) et 8,6x l'année suivante.