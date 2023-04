Alstom fournira les nouveaux tramways de l'Eurométropole de Strasbourg

(Boursier.com) — Alstom a été choisi par l'Eurométropole de Strasbourg et la CTS pour fournir les nouvelles rames de tramways du réseau strasbourgeois. La première commande comprendra 12 rames Citadis, dans un premier temps, puis 10 rames supplémentaires suivront dans un deuxième temps.

D'autres rames pourront être commandées durant les 8 années de l'accord-cadre afin de répondre aux besoins de l'offre de transport de l'Eurométropole. Les premières livraisons auront lieu en mars 2025 pour une mise en service prévue à la fin de la même année.

L'accord-cadre attribué à Alstom pour 8 ans et pour un montant maximum de 250 millions d'euros comprend une commande minimale de 22 tramways.

"Alstom est très fier de fournir les nouveaux tramways de l'Eurométropole et de participer au développement d'un réseau de transport urbain plus vert et plus innovant. Ces nouvelles rames Citadis, économes en énergie, apporteront également un plus grand confort aux voyageurs. Nous remercions l'Eurométropole de Strasbourg et la CTS pour leur confiance renouvelée dans nos solutions de tramways de dernière génération", a déclaré Jean-Baptiste Eyméoud, Président d'Alstom France.

Un concentré d'innovations au service du bien-être des voyageurs

D'une longueur de 45 mètres et d'une largeur de 2,40 m, les nouveaux tramways sont dotés de 8 portes doubles de 1,30 m par côté, y compris aux extrémités, afin de faciliter la montée et la descente des voyageurs. Ils offrent une capacité d'accueil de 286 passagers et sont équipés de portes entièrement vitrées accentuant la sensation de confort et de sécurité des passagers.

Conformes à l'arrêté PMR (Personnes à Mobilité Réduite), les rames sont dotées de boutons d'ouverture de porte à bonne hauteur, de sièges plus larges et de zones réservées aux usagers en fauteuil roulant et aux poussettes.

Pour un voyage confortable en toute sécurité, les rames Citadis sont climatisées et dotées d'un système d'informations voyageurs dynamique ainsi que d'un dispositif de vidéoprotection. À vocation transfrontalière, les rames seront homologuées suivant le BOStrab, décret fédéral allemand sur la construction et l'exploitation des tramways en Allemagne.

Des tramways économes en énergie et respectueux de l'environnement

Alors même qu'ils apportent un niveau de service et de confort accru aux voyageurs, ces tramways Citadis permettront de réduire la consommation d'énergie d'au moins 20% par rapport au matériel actuel, grâce à une nouvelle motorisation, une gestion efficace du confort climatique et des éclairages 100% LED. Ces tramways sont éco-conçus, recyclables à 95% et revalorisables à 99%.

Des tramways offrant une disponibilité optimale

Ces nouveaux tramways Citadis permettront également de réduire de 30% les opérations de maintenance pendant leurs 30 années d'exploitation commerciale. Les exigences de maintenabilité ont déjà été prises en compte avec un nombre réduit de références de pièces de rechange, une meilleure accessibilité des composants ainsi que des capteurs répartis sur la rame pour permettre un télédiagnostic du matériel, permettant ainsi d'anticiper et donc d'optimiser les périodes d'immobilisation et offrant une disponibilité optimale pour le service commercial.

Neuf sites d'Alstom en France participent à la fabrication de ces tramways Citadis : La Rochelle, pour la conception et l'assemblage, Le Creusot, pour les bogies, Ornans, pour les moteurs, Villeurbanne, pour l'électronique embarquée et la cybersécurité, Aix-en-Provence, pour les centrales tachymétriques, Sens, Gennevilliers et Saint-Florentin, pour les disques et garnitures de frein et Saint-Ouen, pour le design.

Alstom a vendu à ce jour plus de 3.000 tramways de la gamme Citadis à 70 villes dans 20 pays du monde (dont 23 villes en France). Les tramways Citadis ont parcouru plus d'1 milliard de kilomètres et transporté 10 milliards de passagers depuis la mise en service de la première rame en l'an 2000.

Alstom et Citadis sont des marques déposées du Groupe Alstom.