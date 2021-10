Alstom fournira la voie ferrée et le 3e rail d'alimentation de la ligne 18 du futur métro francilien

(Boursier.com) — Alstom a été choisi par la Société du Grand Paris pour fournir, équiper et mettre en service la voie ferrée, le 3e rail d'alimentation électrique et les équipements linéaires pour le tronçon Est et le viaduc de la ligne 18 du futur métro francilien. Cette commande s'élève à 133 millions d'euros1 pour la tranche ferme.

"Après les lignes de métro 15, 16 et 17, la Société du Grand Paris renouvelle sa confiance en l'expertise et l'expérience d'Alstom dans le domaine des travaux ferroviaires. Je suis extrêmement fier qu'Alstom ait été choisi comme fournisseur pour l'un des plus importants contrats de voie ferrée et troisième rail en France. Alstom devient ainsi un acteur majeur pour la construction de la ligne 18 du futur métro francilien, avec cette commande et celle pour le matériel roulant et le système de pilotage automatique obtenue précédemment" a déclaré Jean-Baptiste Eyméoud, Président d'Alstom France, ajoutant : "En tant qu'entreprise socialement responsable, Alstom réalisera au moins 10 % de son volume horaire avec des personnes en insertion et mobilisera l'écosystème des petites et moyennes entreprises pour l'exécution de ce projet".

La ligne 18 du futur métro francilien est une ligne de métro automatique qui permettra, à terme, de relier Versailles à l'aéroport d'Orly en 30 minutes, en passant par le plateau de Saclay, ses grandes écoles et ses centres de recherche. La mise en service du tronçon entre Massy-Palaiseau et la gare CEA/Saint-Aubin est programmée en 2026; celle du tronçon entre l'aéroport d'Orly et Massy-Palaiseau, en 2027.

Le marché attribué à Alstom comprend la construction de 46 kilomètres de ligne de métro en voie simple, desservant 7 stations - entre l'aéroport d'Orly et la gare CEA/Saint-Aubin.