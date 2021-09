Alstom fournira des trains X'Trapolis plus intelligents et performants à la ville de Melbourne

(Boursier.com) — Suite aux annonces budgétaires du gouvernement de l'État de Victoria le 18 mai dernier, Alstom a signé un contrat d'un montant de 300 ME avec le Département des Transports (DoT) de Victoria pour fournir localement 25 trains X'Trapolis composés de six voitures destinées au réseau de banlieue de Melbourne.

Le contrat fait suite à un vaste processus de conception interactif mené avec le DoT sur une période de deux ans dans le but de concevoir et de fabriquer un système de matériel roulant parfaitement compatible avec l'infrastructure ferroviaire de Melbourne. La nouvelle génération X'Trapolis permettra d'accroître la capacité du réseau sans qu'il soit nécessaire de procéder à des modernisations substantielles et coûteuses de l'infrastructure et de l'alimentation électrique. Conformément à la stratégie d'Alstom visant une mobilité plus verte et plus durable, les nouveaux trains seront plus accessibles, plus fiables et plus économes en énergie.

Les trains, qui seront fabriqués à Victoria et composés au moins à 60% de matériaux locaux, stimuleront l'industrie de la construction de matériels roulants de l'État, assurant ainsi l'avenir du site Alstom de Ballarat, et ouvriront la voie à des opportunités d'embauche nouvelles et durables dans le secteur, avec notamment de multiples postes de stagiaires et d'apprentis.

Selon Mark Coxon, Directeur général d'Alstom Australie et Nouvelle-Zélande : "Alstom est ravi de poursuivre son partenariat avec le gouvernement de Victoria et la chaîne d'approvisionnement locale grâce à laquelle nous continuerons à fabriquer des trains pour Victoria à Victoria. Après avoir fourni à Melbourne ses trains les plus fiables ces vingt dernières années grâce à notre site de Ballarat, nous avons maintenant hâte de travailler avec l'État de Victoria et avec l'ensemble de nos partenaires locaux pour livrer la nouvelle génération de trains X'Trapolis, et créer ainsi une nouvelle référence pour les usagers des transports ferroviaires de Melbourne et Victoria".

La nouvelle génération de trains X'Trapolis bénéficie des principaux atouts des actuels X'Trapolis qui en ont fait la flotte la plus fiable du réseau de Melbourne. Le nouveau design proposé améliore les éléments existants en les dotant de technologies très récentes qui ont fait leurs preuves en service. Le nouveau train, qui pourra transporter plus de 1.240 passagers, sera construit conformément aux derniers standards internationaux et australiens, en mettant l'accent tout particulièrement sur l'accessibilité et l'efficacité.

L'arrivée des nouveaux trains compensera le retrait progressif de la flotte Comeng (les trains les plus anciens du réseau), les nouveaux trains devant desservir certaines des banlieues les plus dynamiques de Melbourne sur les lignes Craigieburn, Upfield et Frankston. Les trains intègreront les flottes de matériels roulants déjà conséquentes d'Alstom à Victoria, celles-ci comprenant 141 tramways ou véhicules légers sur rail Flexity et Citadis, 106 trains de banlieue X'Trapolis et 88 trains régionaux Vlocity.

Une maquette pour les consultations avec les parties prenantes devrait être prête l'an prochain, le lancement de la fabrication étant prévu pour la fin 2022.

Alstom fournit des solutions d'infrastructures durables à l'Australie depuis plus d'un siècle et, dans le pays, est le seul fabricant complet de trains et tramways. Aujourd'hui, Alstom emploie approximativement 1.650 collaborateurs sur plus de 20 sites comprenant des centres d'ingénierie, des installations de fabrication, des bureaux d'exécution de projets ainsi que des dépôts et ateliers de maintenance. Alstom s'engage à soutenir les marchés ferroviaires de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande à travers l'application de technologies récentes, innovantes et éprouvées qui sont conçues pour apporter à nos clients un coût de cycle de vie optimal tout en offrant aux passagers une meilleure expérience sans interruption.