Alstom fournira 60 voitures à un niveau au Département des Transports du Connecticut

(Boursier.com) — Le groupe Alstom et le Département des Transports du Connecticut (CTDOT1) ont confirmé une commande de 60 voitures à un niveau, d'une valeur d'environ 285 millions d'euros (soit environ 315 millions de dollars américains), assortie d'options pour la livraison de 313 voitures supplémentaires, dans le cadre du programme de renouvellement des voitures du CTDOT sur les lignes "Shore Line East" et "Hartford Line". La livraison est prévue pour 2026.

L'accord prévoit la livraison de voitures de trains de banlieue de nouvelle génération, durables et entièrement personnalisées, spécialement conçues pour l'Amérique du Nord, offrant aux usagers un service sûr et confortable, à une vitesse d'à peu près 200 km/h. Les nouveaux véhicules seront conformes aux exigences de l'Americans with Disabilities Act (ADA), de la Federal Railroad Administration (FRA) et de l'American Public Transportation Association (APTA).

Meilleure expérience

Les voitures disposeront d'une configuration pratique de deux sièges côte à côte, avec des tables pliantes et un accès facile pour les passagers en fauteuil roulant... Les nouvelles voitures offriront une meilleure expérience aux passagers grâce à des porte-bagages pratiques, des tables de travail et un espace de rangement pour les vélos, un accès wi-fi sûr et fiable, des informations en temps réel sur les arrêts à venir, un accès simple à des prises électriques et USB et les dispositifs de sécurité les plus récents en matière de cybersécurité. En outre, les passagers bénéficieront de fenêtres panoramiques de type balcon dans les espaces réservés aux personnes à mobilité réduite, ce qui permettra à la lumière naturelle de pénétrer à l'intérieur des voitures et d'offrir aux passagers des vues pittoresques sur la côte et les paysages environnants.

"Disposer d'un système de transport en commun modernisé offrant un accès sûr, confortable et pratique au travail, à la maison et aux loisirs est essentiel pour attirer le type d'entreprises et de talents de la main-d'oeuvre dont nous avons besoin pour développer des emplois bien rémunérés et rester compétitifs sur le plan économique", a déclaré Ned Lamont, Gouverneur de Connecticut. "Le Connecticut abrite la ligne ferroviaire la plus fréquentée du pays, et l'achat de ces nouveaux wagons poursuit nos efforts pour offrir un service meilleur et plus fiable aux navetteurs."

Prochaine génération

"Nous savons que les clients veulent des sièges plus confortables, un accès Wi-Fi et des moyens supplémentaires pour recharger leurs appareils, et ces nouveaux wagons répondent aux besoins et aux attentes des clients d'aujourd'hui", a souligné Garrett Eucalitto, commissaire du ministère des Transports du Connecticut. "Nous sommes heureux de nous associer à Alstom pour la commande de la prochaine génération de wagons. Cette commande fait partie de notre programme d'investissement continu visant à acheter de nouveaux wagons et à améliorer l'expérience des clients."

"Nous sommes fiers de participer à ce nouveau chapitre passionnant pour le CTDOT et les habitants du Connecticut", a déclaré Michael Keroullé, Président de la région Amériques d'Alstom. "Nous sommes impatients de renforcer notre relation avec le CTDOT en fournissant une expertise étendue allant de l'ergonomie, l'expérience et le confort des passagers aux considérations opérationnelles et aux pratiques de maintenance optimisées pour les années à venir."

Alstom ouvre la voie de la transition énergétique. Avec une demande croissante, les villes et les pays ont besoin de solutions de transport qui contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, les embouteillages et la pollution afin d'améliorer la santé publique pour les années à venir. Les nouveaux trains offriront aux passagers de CTDOT une solution de mobilité régionale fiable et rapide, réduisant les embouteillages sur les autoroutes de la région et les émissions de gaz à effet de serre (GES) de l'État afin d'atteindre ses objectifs pour 2030.

Avec plus de 1 400 voitures à un niveau et plus de 2 500 voitures à plusieurs niveaux développées et fabriquées en Amérique du Nord, Alstom contribue de manière significative à la capacité et à la qualité du transport ferroviaire de passagers dans les grandes villes des États-Unis, et plus particulièrement dans la région du nord-est.

Les solutions de transport de banlieue d'Alstom permettent aux écosystèmes urbains du monde entier de se développer durablement, d'accueillir un nombre croissant de navetteurs et de réduire les embouteillages. Alstom est un leader sur le marché des trains de banlieue, avec plus de 40 ans d'expérience dans la conception, la fabrication et la maintenance des trains de banlieue. Alstom améliore constamment ses produits pour offrir aux passagers et aux opérateurs les meilleures et les plus récentes technologies ferroviaires basées sur la caténaire électrique, l'hybride, la batterie et l'alimentation en énergie par l'hydrogène. Plus de 31.000 voitures de banlieue Alstom ont été livrées dans 15 pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique, d'Amérique et d'Australie, facilitant ainsi la vie quotidienne de millions de citadins.