Alstom fournira 60 rames RER NG supplémentaires pour les lignes RER D et RER E en Île-de-France

(Boursier.com) — Alstom fournira à SNCF Voyageurs 60 RER "Nouvelle Génération" supplémentaires, à destination des lignes RER D et RER E du réseau Francilien, pour un montant total de près d'un milliard d'euros1.

Financée à 100% par Île-de-France Mobilités, cette commande constitue une première levée d'option du contrat-cadre signé en 2017 entre SNCF Voyageurs (mandaté par Île-de-France Mobilités) et Alstom, pour un besoin estimé à 255 rames. La tranche ferme du marché RER NG comprenait la livraison de 71 rames ; cette nouvelle commande porte ainsi à 131 le nombre de RER NG commandés.

"Nous nous réjouissons de cette levée d'option qui témoigne de la confiance renouvelée de SNCF Voyageurs et d'Île-de-France Mobilités. Ce train de nouvelle génération améliorera l'expérience de voyage de tous les Franciliens, en apportant plus de confort et de fiabilité" a déclaré Jean-Baptiste Eyméoud, Président d'Alstom France.

Ce contrat s'inscrit dans la politique menée par Île-de-France Mobilités pour la modernisation de l'ensemble des matériels roulants du réseau francilien. Le RER NG est spécifiquement conçu pour les zones denses qui caractérisent le trafic en Île-de-France.

Un train plus capacitaire et plus accessible

Ce train a été pensé, tant en termes d'architecture globale que de design intérieur, pour optimiser la capacité et les flux de voyageurs. Grâce à une architecture " boa " entièrement ouverte et de larges portes, il permet une grande fluidité dans les entrées et sorties des voyageurs et offre trois espaces de voyage distincts. Chaque voyageur peut ainsi choisir son espace en fonction de son temps de trajet :

des zones plateforme pour voyager debout lorsque le trajet est très court et qui permettent de circuler facilement comme dans un métro ;

des zones basses mixtes (debout ou assis) pour un trajet inférieur à 20 minutes ;

et, au niveau supérieur, des espaces au confort de type régional avec plus de places assises pour les voyages plus longs.

Dans chacune des voitures d'extrémité, les plateformes permettent l'accès direct et rapide des voyageurs en fauteuils roulants à leurs espaces dédiés.

Ce train a été pensé pour permettre un haut niveau de confort, avec la présence de la climatisation, d'un éclairage LED adapté aux moments du voyage (jour/nuit/arrêts en gares), de prises USB et de nombreux écrans permettant aux voyageurs d'avoir accès rapidement aux informations. Une attention particulière a également été portée aux sièges.

Un train plus fiable et plus performant

Développé à partir des solutions de matériels urbains et périurbains d'Alstom et enrichi par le retour d'expérience de ses clients, le RER NG garantira les plus hauts niveaux de disponibilité, de fiabilité et de sécurité. Chaque rame pourra transporter jusqu'à 1.860 passagers en version 7 voitures. Plusieurs innovations permettront de réduire de 25% la consommation d'énergie par rapport aux générations précédentes de matériels. Le RER NG dispose notamment de 8 bogies moteurs qui lui confèrent des performances d'accélération et de décélération en freinage régénératif supérieures à celles des anciennes générations, un atout indéniable pour l'exploitation.

Les premières rames livrées permettent à SNCF Voyageurs de procéder actuellement aux premiers tests d'intégration sur la ligne RER E. Les essais sur la ligne RER D démarreront, quant à eux, prochainement.