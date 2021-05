Alstom fournira 32 trains régionaux Coradia Continental à Hessische Landesbahn

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alstom a reçu une commande de Hessische Landesbahn GmbH (HLB) pour lui fournir 32 automotrices Coradia Continental. La commande comprend au total douze trains de 4 voitures et 20 trains de 5 voitures et s'élève au total à près de 200 millions d'euros. Les trains seront déployés sur le réseau secondaire du centre de la Hesse, qui est exploité par HLB, à partir de décembre 2023 et circuleront sur les lignes suivantes :

Ligne RB37 : Kirchhain - gare centrale de Francfort (via Marburg et Giessen) ;

Ligne RB40 : Dillenburg - gare centrale de Francfort (via Giessen) ;

Ligne RB41 : Schwalmstadt - gare centrale de Francfort (via Treysa et Giessen) ;

Ligne RB49 : Giessen - gare centrale de Hanau (via Friedberg).

"Nous sommes ravis que Hessische Landesbahn ait une fois de plus opté pour nos automotrices ultra-modernes. Le Coradia Continental est la solution idéale pour les transports régionaux dans le centre de la Hesse. Fiable, rapide et silencieux, il offre aux passagers un confort maximal ainsi que des compartiments spacieux pour les vélos et les bagages. Je suis particulièrement heureux que HLB ait, une fois encore, choisi de faire confiance à Alstom, sachant que 35 trains de la même gamme circulent avec un taux élevé de fiabilité sur le réseau secondaire du Sud de la Hesse-Untermain depuis 2018" a déclaré Müslüm Yakisan, Président d'Alstom Allemagne, Autriche et Suisse.

Le Coradia Continental circule à une vitesse maximale de 160 km/h et offre 200 et 280 sièges respectivement, dans sa version à quatre et à cinq voitures. Plusieurs compartiments polyvalents et suffisamment spacieux permettent d'accueillir les fauteuils roulants, les vélos et les poussettes. Le système de traction est installé sur le toit du train, de sorte que l'intérieur est bien dégagé, avec notamment un large couloir de plain-pied pour faciliter la circulation des passagers. Plus particulièrement, un plancher adapté combiné à des marches coulissantes permet d'accéder très facilement à la voiture. Le Coradia Continental est doté du Wi-Fi, de prises pour le chargement d'appareils électroniques ainsi que de la vidéosurveillance et d'un système d'information des passagers qui donne des indications sur les correspondances.

"Nous avons eu, en termes de maintenance, de fiabilité et de confort des passagers, une expérience remarquable avec ce train dans le sud de la Hesse. C'est pourquoi nous sommes ravis de mettre en service les trains Coradia Continental sur notre nouveau réseau dans le centre de la Hesse dès décembre 2023" explique Veit Salzmann, Directeur général de Hessische Landesbahn.

La gamme de trains Coradia d'Alstom bénéficie de plus de 30 ans de développement continu et de solutions techniques éprouvées. Plus de 3.300 trains Coradia ont été vendus à ce jour et près de 2.900 sont actuellement en service au Danemark, en France, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Suède et au Canada.

Alstom et Coradia sont des marques déposées du groupe Alstom.