Alstom flambe après les résultats

(Boursier.com) — Résultats semestriels contrastés chez Alstom. Le groupe ferroviaire a fait état d'une nette hausse de son chiffre d'affaires et de son carnet de commandes sur les six premiers mois de son exercice 2021-2022, tirée par une bonne dynamique commerciale, mais sa rentabilité a reculé. Sur la période, la firme a ainsi enregistré un résultat d'exploitation ajusté de 335 millions d'euros, contre 263 ME un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires de 7,443 milliards d'euros (+14%), avec la reprise des activités commerciales à la suite du confinement de l'année précédente. La marge d'exploitation ajustée ressort ainsi à 4,5% contre 7,5% il y a un an. Elle est "impactée par les ventes du carnet de commandes non performant et par l'accélération progressive des ventes au cours de l'année".

Moins de cash brûlé que prévu

Le résultat net ajusté s'est élevé à 172 millions d'euros à comparer à 168 ME l'année précédente, impacté par un effet volume, par les coûts d'intégration et d'autres éléments exceptionnels en dessous du résultat d'exploitation ajusté. Le flux de trésorerie disponible est par ailleurs ressorti négatif à hauteur de 1,46 MdE, en raison de l'évolution anticipée non-récurrente défavorable du besoin en fonds de roulement. Il est toutefois meilleur qu'anticipé puisqu'Alstom avait prévenu que son flux de trésorerie libre devrait ressortir entre -1,6 et -1,9 MdE au premier semestre.

Les prises de commandes sont en revanche très solides, à 9,726 MdsE contre 5,36 MdsE au premier semestre 2020-2021 proforma. Le ratio commandes sur chiffre d'affaires dépasse 1,3 et le carnet de commandes atteint 76,362 MdsE au 30 septembre, donnant une forte visibilité sur les futures ventes.

Objectifs confirmés

Alstom confirme viser sur l'exercice un ratio "commandes sur chiffre d'affaires" au-dessus de 1 grâce à une forte visibilité sur l'activité commerciale à court terme, une progression des ventes au second semestre 2021/22 par rapport au premier semestre 2021/22, grâce à la montée en cadence de la production et aux efforts de stabilisation ; un rétablissement progressif du résultat d'exploitation ajusté ; et une génération de Cash-flow libre au second semestre 2021/22 et au-delà.

"Les résultats de notre premier semestre sont en ligne avec nos attentes, comme annoncé lors du Capital Markets Day en juillet. Au cours du premier semestre, le Groupe a réalisé une très bonne performance commerciale dans toutes les régions et sur toutes les lignes de produits, illustrée par des commandes significatives au Mexique, à Taïwan ou en Europe. Ces succès tirent parti de l'accélération de la dynamique de marché et du profil renforcé du Groupe, combinant des équipes qualifiées, des portefeuilles de produits diversifiés et une proximité client améliorée à travers le monde. Notre performance opérationnelle est également conforme à notre plan, avec l'intégration de Bombardier Transport qui est sur les rails et les progrès dans la stabilisation des projets. Le Groupe est maintenant fermement engagé dans l'amélioration continue de sa trajectoire financière. Alstom, dans le contexte de la COP26, réitère ses engagements et objectifs pour contribuer à la décarbonation de notre économie grâce à ses solutions et innovations de mobilités vertes", a déclaré Henri-Poupart-Lafarge, PDG d'Alstom.

L'action flambe

Le titre s'envole de plus de 6,5% à 34 euros à la suite de ces annonces. Les résultats devraient apporter un "large soulagement" après la récente baisse appuyée du titre, avec un flux de trésorerie disponible supérieur aux attentes et des prévisions maintenues, affirme Citi. La société a également souligné les progrès réalisés sur les contrats " problématiques " acquis dans le cadre de la reprise de Bombardier Transport.