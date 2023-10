Alstom et SNCF Voyageurs présentent le 1er des 5 trains à batteries commandés par les Régions

(Boursier.com) — Les Régions Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie Pyrénées-Méditerranée et Provence-Alpes-Côte d'Azur sont associées à SNCF Voyageurs et Alstom depuis 2021 dans un projet d'expérimentation de trains à batteries afin de diminuer les émissions de CO2 sur les lignes non-électrifiées.

Le projet de train à batteries consiste à transformer des rames bi-modes électrique-thermique construites au début des années 2000 pour les rendre 100% électriques en remplaçant les éléments thermiques par des batteries au lithium rechargeables pour disposer jusqu'à 80km d'autonomie. Cette opération hautement complexe est une première en Europe.

Lancée en 2021, la première commande porte sur 5 rames dont certaines comptent déjà près de 20 ans de circulation sur les réseaux des cinq Régions partenaires. Désormais dotées d'un nouveau système de traction plus propre et respectueux de l'environnement, elles seront remises en service commercial pour circuler sur des lignes électrifiées et non-électrifiées pour 20 années supplémentaires.

L'objectif consiste à diminuer les émissions de polluants ainsi que de gaz à effet de serre, avec une solution permettant de traiter le parc bi-mode existant, sans investir lourdement dans des travaux d'électrification du réseau ferroviaire. En effet, seules quelques sections seront électrifiées sur des secteurs choisis pour que les trains puissent se recharger par leurs pantographes. Le nouveau train bi-mode caténaire-batteries fait partie des solutions les plus performantes en termes de décarbonation puisqu'il devrait permettre de réduire jusqu'à 85% des émissions de CO2 par rapport à un train diesel.

La première rame TER confiée par la Région Nouvelle-Aquitaine est sortie de l'usine Alstom de Crespin (Nord) durant l'été. Cette phase de mise au point statique et dynamique jusqu'à 60 km/h s'est déroulée afin de vérifier le fonctionnement du train et tester son mode de traction à batteries. Les premiers tours de roue montrent le bon fonctionnement du système de déchargement et de chargement des batteries. Ces essais doivent aussi apporter la preuve de la compatibilité avec les infrastructures existantes.

La dernière phase d'essais sur le réseau ferré national (RFN) est programmée en décembre 2023 et janvier 2024.

Le budget global de l'opération avec la présérie de 5 rames s'élève à 40,2 millions d'euros co-financés par les partenaires comme suit : chaque Région à hauteur de 5,74 ME, Alstom apportant 5,5 ME et SNCF 6 ME.