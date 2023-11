Alstom : et maintenant qu'est ce qu'on fait ?

(Boursier.com) — Alstom tente un rebond de près de 3% à 12,35 euros cce jeudi, alors que le titre a rechuté lourdement hier de 15%, portant son retard annuel à 47%, de retour au plus bas depuis 2005 en bourse ! Plus que la publication de comptes intermédiaires sans grande surprise, le marché s'est focalisé sur le gros plan d'économies de coûts annoncé par le géant du rail. Le groupe va en effet lancer un programme de cession d'actifs compris entre 500 et 1 milliard d'euro, supprimer 1.500 emplois et envisage une augmentation de capital. Alstom ne versera par ailleurs de dividende sur l'exercice fiscal en cours... Le groupe compte ainsi renforcer sa structure bilancielle et vise une réduction de sa position de dette nette d'un montant de 2 milliards d'euros d'ici mars 2025.

"Le cash-flow libre négatif d'Alstom durant ce premier semestre constitue un appel clair au changement... Bien que la demande reste à un niveau soutenu, malgré une certaine volatilité, notre performance commerciale a été faible", a déclaré Henri Poupart-Lafarge, PDG d'Alstom. "Il est trop tôt pour dire quels actifs seront vendus, a souligné le dirigeant dans une interview accordée à 'Bloomberg', ajoutant qu'une augmentation de capital est une option mais pas la préférence du groupe.

Près de trois ans après le rachat des activités ferroviaires de Bombardier, Alstom continue de payer cher les "contrats non-performants" de son ancien concurrent...

Au niveau des perspectives, pour l'exercice fiscal 2023/24, la firme vise une croissance organique du chiffre d'affaires "au-delà de 5%", une marge d'exploitation ajustée à environ 6% et d'un cash-flow libre attendu dans une fourchette de -500 à -750 millions d'euros.

Les brokers s'ajustent

Parmi les dernières réactions d'analystes, Barclays a réduit son objectif de cours de 12 à 8,5 euros ('sous-pondérer'), la Deutsche Bank a coupé sa cible de 23 à 17 euros ('conserver') et Oddo BHF a réduit la mire de 32 à 25 euros en restant à 'surperformer'. Selon ce dernier, les comptes n'ont pas réservé de grande surprise, le groupe ayant publié des résultats préliminaires le 4 octobre dernier... La dilution liée à l'augmentation de capital sera en revanche "significative".

Citi estime, pour sa part, qu'une augmentation de capital d'un milliard d'euros pourrait être nécessaire, notant un "changement clair" par rapport au message précédent selon lequel un appel au marché ne serait pas nécessaire... La banque affirme que les ventes d'actifs et d'autres volets d'un programme plus large de soutien aux liquidités "montrent effectivement une voie vers une amélioration", mais elle s'attend à ce que les actions restent volatiles jusqu'à ce que le marché y voit plus clair. Jefferies ('acheter') souligne enfin que la publication semestrielle est conforme aux chiffres "pré-publiés", mais que "tous les yeux sont désormais rivés sur les engagements visant à renforcer le bilan".