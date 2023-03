Alstom et Irish Rail dévoilent la maquette grandeur nature de la voiture X'trapolis DART+

(Boursier.com) — Alstom et Irish Rail ont dévoilé au public irlandais une maquette à l'échelle 1:1 de la voiture DART+, en présence du ministre des Transports irlandais, Eamon Ryan (TD), de Jim Meade (Directeur général d'Irish Rail), de Nick Crossfield (Directeur général d'Alstom Royaume-Uni et Irlande) et de Piers Wood (Directeur général d'Alstom Irlande).

L'évènement s'est déroulé dans les locaux d'Irish Rail à Inchicore dans la banlieue de Dublin, où cette maquette, conçue à partir de la plateforme de trains de banlieue X'trapolis d'Alstom, a permis au public de se faire une idée précise de ce que les nouveaux trains DART+ du Grand Dublin offriront à leurs passagers.

Le contrat-cadre de 10 ans prévoit la fourniture de 750 voitures électriques, avec ou sans batterie, au réseau DART+. Outre la flotte de trains, Alstom fournira une série de solutions de services, notamment un contrat de support technique et de fourniture de pièces détachées pour les 15 premières années d'exploitation de la flotte, le déploiement de ses technologies HealthHub et TrainScanner pour la maintenance prédictive, et la fourniture de trois simulateurs de train pour la formation des conducteurs. L'extension de la flotte de DART dans le cadre du programme DART+ est financée par le plan de développement national 2021-2030 de l'Autorité Nationale des Transports.

Les 37 trains commandés, dont 31 unités multiples électriques à batterie (BEMU), pourront effectuer des trajets de plus de 80 kilomètres en dehors du réseau électrifié DART grâce à une alimentation par batterie pure, ce qui permettra de retirer l'ancien matériel roulant au diesel de ces lignes non électrifiées. Ces trains X'trapolis constitueront la première flotte moderne de trains à batterie d'Irlande, contribuant ainsi à l'élargissement des efforts de réduction des émissions de carbone de l'Irlande par le biais des transports publics.

Le système de batteries sera rechargé dans des stations de recharge rapide situées dans certains terminus choisis ainsi que via la récupération de l'énergie de freinage pendant la circulation des nouvelles rames électriques à batteries.

Rappelons que DART+ est le programme de transformation qui permettra au train d'être au coeur du réseau de transport durable de l'Irlande. Financé dans le cadre du plan de développement national par l'Autorité Nationale des Transports, DART+ est un investissement qui doublera la capacité de transport et triplera l'électrification du réseau de la région du Grand Dublin, facilitant ainsi la mobilité et le développement durables pour améliorer la qualité de vie dans la capitale et les comtés environnants.