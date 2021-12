Alstom et Hitachi décrochent une belle commande

(Boursier.com) — Alstom et Hitachi Rail ont confirmé que la coentreprise à 50/50 Hitachi-Alstom High Speed (HAH-S) avait signé les contrats avec High Speed Two (HS2) pour la conception, la fabrication et l'entretien de la prochaine génération de trains à très grande vitesse pour la phase 1 de HS2, dans le cadre d'un contrat de 1,97 milliard de GBP, incluant la maintenance initiale des trains pendant 12 ans.

Les deux fabricants leaders au Royaume-Uni fourniront le train en circulation le plus rapide d'Europe. Avec une vitesse de pointe de 360 km/h, ce dernier réduira significativement les temps de trajet des voyageurs. Le parc sera entièrement électrique et, grâce à une masse plus faible par voyageur, à son aérodynamisme, à la récupération d'énergie et à la toute dernière technologie de traction économe en énergie, ce train à très grande vitesse figurera parmi les plus énergétiquement efficaces au monde.

Pour stimuler massivement la croissance et le rééquilibrage de l'économie, la coentreprise HAH-S fabriquera les 54 trains dans les installations nouvellement modernisées de Derby, de Crewe et du comté de Durham. L'attribution du contrat à des entreprises installées en Grande-Bretagne protégera et créera des milliers d'emplois verts. Elle générera aussi 157 millions de GBP en valeur ajoutée brute dans l'économie britannique pour chaque année de la phase de fabrication des trains.

Les nouveaux trains à 8 voitures et de 200 m de long sont prévus pour circuler lors de la phase 1 du projet entre Londres et Birmingham, sur le réseau existant. Ils vont incroyablement augmenter le nombre de voyageurs et la connectivité entre les grandes et moyennes villes du pays, notamment Stoke, Crewe, Manchester, Liverpool, Carlisle, Motherwell et Glasgow. Ils auront des effets majeurs sur la réduction des émissions de carbone par les transports en encourageant les gens à délaisser leurs voitures à combustible fossile, ou l'avion, pour privilégier le train.