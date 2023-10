Alstom et FNM présentent le premier train à hydrogène d'Italie

(Boursier.com) — FNM , le groupe leader intégré de la mobilité durable en Lombardie, a présenté, ce 3 octobre, avec Alstom, le train Coradia Stream à hydrogène. Il marque le début d'une nouvelle ère dans le transport ferroviaire de passagers en Italie en répondant à l'objectif européen de réduction des émissions de CO2 de 100% d'ici 2050.

L'événement s'est déroulé dans le cadre de l'EXPO Ferroviaria 2023. Le train entrera en service commercial dans le Val Camonica entre fin 2024 et début 2025, sur la ligne non électrifiée Brescia-Iseo-Edolo de Ferrovienord exploitée par Trenord, dans le cadre du projet H2iseO, qui vise à créer la première vallée de l'hydrogène d'Italie dans la région de Brescia. Le Coradia Stream, qui fonctionne à l'hydrogène, répond à l'objectif européen de réduction de 100% des émissions de C02 d'ici 2050. Il s'agit du premier train italien à zéro émission directe de CO2 équipé de piles à combustible à hydrogène, avec une capacité totale de 260 sièges et une autonomie de plus de 600 km.

Cette présentation fait suite à l'accord signé par FNM et Alstom en novembre 2020 pour fournir à Trenord 6 trains à hydrogène, avec une option pour 8 autres. L'introduction du train à hydrogène fait partie du projet H2iseO Hydrogen Valley.

Porté par FNM, Ferrovienord et Trenord, le projet H2iseO a pour objectifs de développer une filière économique et industrielle de l'hydrogène dans le Val Camonica, en commençant par le secteur de la mobilité, d'initier la conversion énergétique du territoire et de contribuer à la décarbonation d'une partie importante des transports publics locaux. Il s'agit d'un projet très innovant qui prévoit, entre autres, la construction de trois usines pour la production, le stockage et la distribution d'hydrogène renouvelable sans émissions de CO2 (à Brescia, Iseo et Edolo), ainsi que la mise en service de quarante bus à hydrogène pour remplacer l'ensemble de la flotte utilisée aujourd'hui par FNM Autoservizi. Les nouveaux trains à hydrogène s'appuient sur le modèle du train régional à un niveau Coradia Stream d'Alstom, destiné au marché européen et déjà produit par Alstom en Italie. Le Coradia Stream à hydrogène permet de remplacer les trains utilisant des combustibles fossiles et offre des caractéristiques de confort et de silence comparables à celles des autres Coradia électriques, avec une autonomie de plus de 600 km.

Ce train a été conçu et produit dans les usines d'Alstom en Italie : le site de Savigliano pour le développement, la certification, la production et les essais, le site de Vado Ligure pour l'équipement de la "Power Car" dans laquelle est installée la partie technologiquement innovante liée à l'hydrogène, le site de Sesto San Giovanni pour les composants et le site de Bologne pour la mise au point du système de signalisation.

Rappelons qu'Alstom est fournisseur et chargé de la maintenance du groupe FNM depuis plus de 15 ans. Au cours de cette période, Alstom a contribué à l'exploitation et à la maintenance de plus de 100 trains EMU, dont 60 unités Coradia Stream et 90 locomotives E464.