Alstom et Eversholt Rail investissent 1 M£ supplémentaires dans le programme Breeze

Crédit photo © Alstom

(Boursier.com) — Eversholt Rail et Alstom ont annoncé aujourd'hui un plan audacieux pour booster l'industrie du train à hydrogène au Royaume-Uni avec un investissement de 1 million £ supplémentaires (plus de 1 ME) dans des trains à hydrogène, créant ainsi une toute nouvelle classe de trains : la 'série 600'.

Cet investissement majeur permettra de déployer rapidement le train à hydrogène Breeze au Royaume-Uni en réponse à la volonté du gouvernement britannique de décarboner l'industrie ferroviaire. Cet investissement d'Alstom et d'Eversholt Rail dans le train à hydrogène britannique soutiendra d'autres initiatives dans le secteur de l'hydrogène et toute stratégie ultérieure du pays en la matière.

Les trains Breeze seront construits au Centre technologique des transports d'Alstom à Widnes, qui est en passe de devenir le premier centre de modernisation des trains au Royaume-Uni. Widnes deviendra également le centre d'excellence mondial d'Alstom dans la conversion à l'hydrogène quand ce projet sera en phase de production en série, créant plus de 200 emplois techniques hautement qualifiés dans le nord-ouest, un point crucial dans le programme de nivellement par le haut du Premier Ministre britannique.

Le site d'excellence de Tarbes (France) sera en charge de l'ensemble du système de propulsion du train, incluant la chaine de traction et les systèmes de génération d'énergie (pile à combustible, batterie et convertisseurs associés).

Alimentés par de l'hydrogène verte, ces trains offrent une mobilité dite à "zéro émission". En effet, le train à hydrogène n'émet que de l'eau et ne produit aucune particule nocive ou émission gazeuse.

Les trains à hydrogène sont l'idéal pour les services ferroviaires régionaux sur des parcours qui ne sont actuellement pas électrifiés. Alstom a déjà prouvé, avec le succès du Coradia iLint en Allemagne, que le train à hydrogène est une solution non seulement rentable mais aussi écologique. Ce nouvel investissement garantira un déploiement rapide des trains Breeze au Royaume-Uni dans les zones où l'électrification avec câbles aériens pourrait être impraticable ou visuellement intrusive.

La construction d'une flotte de trains à hydrogène est une révolution et une avancée majeure vers la décarbonation du réseau ferroviaire britannique. Étant donné que Breeze sera la première flotte de trains britannique à utiliser la classification Classe 6xx, elle portera le numéro 600. Eversholt Rail et Alstom se réjouissent de cette reconnaissance.