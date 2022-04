Alstom et Engie s'associent

(Boursier.com) — Alstom et Engie ont signé une convention de partenariat afin de proposer au secteur du fret ferroviaire une solution de décarbonation des locomotives de ligne à partir d'hydrogène renouvelable, en remplacement de locomotives fonctionnant au diesel. Selon les termes de ce partenariat, Alstom, pionnier dans le domaine des matériels roulants alimentés à l'hydrogène, conçoit une solution hydrogène à partir d'un système de piles à combustible de forte puissance pouvant alimenter des locomotives électriques dans des secteurs non électrifiés. Engie, leader de la transition énergétique et pionnier des gaz renouvelables, fournit de son côté l'hydrogène renouvelable pour cette solution via le déploiement d'une chaîne logistique innovante.

Ce partenariat apportera une solution zéro émission en réponse aux enjeux climatiques, environnementaux et de santé publique y compris sur les lignes secondaires et les embranchements non électrifiés. Le marché cible est celui des grands pays de fret ferroviaire européens.

Alstom et Engie partagent l'ambition de mettre l'hydrogène au coeur de la décarbonation du ferroviaire. Celle-ci s'est déjà matérialisée avec succès lors du test du train de passagers Coradia iLint, organisé en mars 2020 dans la Province de Groningue aux Pays-Bas lors duquel de l'hydrogène renouvelable a été utilisé pour recharger le train. Pour Alstom, ce partenariat s'inscrit dans la continuité de son plan stratégique Alstom in Motion 2025 ainsi que de sa stratégie hydrogène initiée dès 2013 avec le développement du Coradia iLint et complétée en 2021 avec l'acquisition du fabricant de piles à combustible Helion Hydrogen Power.

Pour Engie, ce partenariat s'inscrit dans le cadre de ses ambitions de production d'hydrogène renouvelable avec une capacité de 4 GW à l'horizon de 2030,? notamment pour la fourniture des marchés de la mobilité lourde.