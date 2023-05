Alstom et EDC concluent un partenariat stratégique pour le financement de la mobilité durable

(Boursier.com) — Alstom , leader mondial de la mobilité intelligente et durable et Exportation et développement Canada (EDC), l'agence de crédit à l'exportation du Canada, ont signé un accord de partenariat stratégique afin de promouvoir les investissements en mobilité propre à travers le monde. L'accord d'une durée de trois ans offre un soutien en financement-export et assurance-crédit export pour des projets de mobilité menés par les clients d'Alstom dans une limite maximale de 3,5 milliards de dollars canadiens (2,3 milliards d'euros).

Le partenariat s'appuie sur un engagement partagé envers la décarbonation des économies et l'objectif de zéro émission nette d'ici à 2050 fixé par la COP 21, dans un contexte où les solutions de transport public d'Alstom sont essentielles à la réduction des émissions de gaz à effet de serre au Canada et à l'international.

Michael Keroullé, Président d'Alstom Amériques a déclaré : "Nous sommes très fiers d'établir ce partenariat avec EDC, d'autant plus qu'il reconnaît le rôle très positif joué par l'entreprise, ses employés et ses opérations pour l'économie canadienne, et la contribution essentielle de ses produits verts à la réduction des GES dans les Amériques et dans le monde. Nous remercions EDC pour son soutien au leadership d'Alstom en matière de mobilité durable."

Laurent Martinez, Directeur Financier d'Alstom, a déclaré : "A l'heure où nos clients à travers le monde augmentent leurs investissements en mobilité durable, ce partenariat stratégique marque une étape importante dans la stratégie d'Alstom afin de leur proposer des instruments de financement à long terme tout en sécurisant et accélérant nos flux de trésorerie. Ce partenariat unique permettra à Alstom de leur apporter les solutions de financement les plus pertinentes et les plus compétitives pour développer leurs projets. Nous sommes particulièrement fiers de la nature large et holistique de cet accord gagnant-gagnant, en particulier ses avancées en matière de financement durable."

Sven List, Premier vice-président, Grandes entreprises canadiennes et internationales chez EDC, a déclaré : "La demande pour une mobilité plus verte et plus durable augmente à travers le monde et Alstom répond en étant à la hauteur. Leur approche innovante du ferroviaire aide à mener nos sociétés vers un avenir à faible émission de carbone tout en garantissant que les villes du monde entier peuvent répondre à leurs besoins croissants en matière de transport. Grâce à notre partenariat, les solutions de financement et d'assurance d'EDC permettront à Alstom d'étendre sa présence au Canada et dans le monde pour répondre à l'évolution démographique rapide et à l'augmentation de l'urbanisation tout en préservant l'environnement et en reliant les nations des régions développées et moins développées dans le monde."

Alstom est présent au Canada depuis plus de 80 ans comme partenaire de long terme engagé pour le développement des transports en commun du pays à travers la construction, conception et modernisation de systèmes ferroviaires pour les principales villes et régions du Canada. Avec plus de 4 300 employés et 1 200 fournisseurs dans le pays, Alstom dispose d'une importante présence au Canada grâce à son siège social pour la région Amériques à Saint-Bruno-de-Montarville au Québec, des sites de production à La Pocatière au Québec ainsi qu'à Brampton, Kingston et Thunder Bay en Ontario, et des activités d'opération et de maintenance dans les principales villes du pays.

Outre ses projets au Canada tels que les futurs tramways de Toronto et Québec et les nouveaux trains SkyTrain de Vancouver, l'entreprise est aussi un important exportateur canadien. Les sites d'Alstom Canada précédemment cités ont ainsi fourni des biens et services pour plusieurs projets internationaux comme des trains de banlieue à deux niveaux pour le New Jersey et deux autorités de transport de la côte ouest des États-Unis, ainsi que des métros légers pour Kuala Lumpur en Malaisie. Par ailleurs, l'entreprise est également un fer de lance de l'innovation au Canada avec le développement des plateformes nord-américaines de technologies à propulsion hybride, batterie et hydrogène dans son centre d'innovation dédié aux solutions de mobilité ferroviaire vertes annoncé en juillet 2022.

Dans le cadre de ce partenariat, EDC concentrera son soutien financier sur les systèmes ferroviaires digitaux, les services et les projets basés sur des technologies à faible émission pour le fret ou les passagers telles que la propulsion par électrification directe, hybride, à batterie ou à hydrogène. De plus, le partenariat s'attachera aux standards les plus élevés pour les financements incluant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) puisqu'Alstom informera régulièrement EDC sur sa trajectoire de développement durable tant à l'échelle mondiale qu'au Canada par le biais d'indicateurs tels que les émissions de CO2 (scope 1 & 2), l'approvisionnement de ses opérations en électricité renouvelable, ou l'équilibre hommes-femmes parmi les postes de direction. Enfin, Alstom et EDC s'accordent pour explorer d'autres opportunités d'investissements verts d'Alstom au Canada.