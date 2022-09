Alstom : encore un broker prudent

(Boursier.com) — Alstom recule de 2% ce vendredi à 17,50 euros, alors que la Deutsche Bank ne vise plus qu'un cours de 32 euros sur le groupe, contre 37 euros précédemment, tout en restant à l'achat. Au cours du premier trimestre 2022/23 (du 1er avril au 30 juin 2022), le groupe a enregistré 5,6 milliards d'euros de commandes... Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 8% pour s'élever à 4 milliards d'euros en ligne avec la trajectoire visée. Le carnet de commandes au 30 juin 2022 a atteint 83,4 milliards d'euros et offre une forte visibilité sur le chiffre d'affaires à venir...

Parmi les autres avis de brokers, le Crédit Suisse avait déjà abaissé son objectif de cours à 37 euros. Le contexte économique et politique actuel, devenant plus complexe, cela crée des incertitudes sur les activités opérationnelles et Alstom ne fait pas exception... En particulier, l'inflation va peser dans une certaine mesure sur la rentabilité de l'exercice fiscal 2022/23 et les pénuries de composants électroniques pourraient créer des tensions sur les livraisons. Par conséquent, le groupe a mis en place des actions fortes de gestion des risques et de réduction des coûts pour traverser cette phase d'incertitudes...