Alstom : encore des avis

(Boursier.com) — Alstom cède 0,25% à 31 euros ce vendredi, alors que la Deutsche Bank a ramené sa cible sur le dossier de 48 à 43 euros avec un avis qui reste à 'acheter'. Kepler Cheuvreux avait déjà coupé sa cible de 38 à 31,5 euros, tout en maintenant son conseil 'conserver'. DZ Bank était quant à lui repassé à l''achat' sur le dossier en visant un cours de 38 euros. Malmené depuis le début de l'année en raison notamment des coûts plus élevés qu'attendu liés au processus d'intégration de Bombardier, le titre garde des atouts dans sa manche. A plus long terme, les feux sont au vert pour un groupe qui évolue dans un secteur ferroviaire structurellement en croissance et respectueux des critères ESG. Le redressement de la firme canadienne devrait également finir par porter ses fruits et offrir d'importantes synergies...