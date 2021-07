Alstom : encore de la pression

Alstom : encore de la pression









Crédit photo © Alstom / Karl Shoemaker

(Boursier.com) — Alstom recule encore de 3% à 38,88 euros dans les premiers échanges ce mercredi, toujours plombé par ses dernières annonces du groupe concernant Bombardier... Le groupe ferroviaire a en effet indiqué s'attendre pour l'année fiscale 2021-2022 à un flux de trésorerie libre négatif important, alors que le groupe se concentre sur les projets difficiles hérités de l'activité ferroviaire de Bombardier. Au cours du premier semestre de son exercice décalé, Alstom prévoit désormais un flux de trésorerie libre négatif à hauteur de 1,6-1,9 milliard d'euros, et qui devrait résulter en un cash-flow libre significativement négatif en 2021-2022.

À moyen terme, l'horizon semble toutefois nettement plus dégagé. Entre 2020-2021 (chiffre d'affaires proforma de 14 MdsE) et 2024-2025, Alstom vise ainsi un taux de croissance annuel moyen supérieur à 5%, soutenu par une forte dynamique de marché et un carnet de commandes inégalé de 74,5 MdsE garantissant environ 30 MdsE de chiffre d'affaires sur les 3 prochaines années. L'activité de Matériel Roulant devrait croître au-dessus du marché, l'activité de Services à un solide taux moyen à un chiffre et l'activité de Signalisation à un taux à un chiffre, dans la fourchette haute. Du côté de la rentabilité, la marge opérationnelle ajustée devrait atteindre entre 8% et 10% à partir de 2024-2025, bénéficiant des initiatives d'excellence opérationnelle, de la complète exécution des projets difficiles en carnet tandis que les synergies devraient générer 400 ME annualisés entre 2024-2025 et 2025-2626.

Brokers en embuscade

Avec les nouveaux objectifs, Oddo BHF estime que nous devrions assister à une croissance exponentielle des résultats accompagnée par un redressement très fort du FCF à partir de 2022-2023... L'année actuelle sera une "année de transition", ce que le marché anticipait, avec un FCF toutefois très négatif à court terme. L'analyste est à 'surperformance' sur le dossier avec 51 euros dans le viseur.

La sortie de fonds "est clairement une surprise négative" ont souligné de leur côté les analystes de Morgan Stanley, qui pourrait marquer un point bas pour l'intégration de Bombardier. Invest Securities a réduit pour sa part son objectif de cours de 44 à 40,2 euros avec un avis 'neutre'. Enfin, Jefferies ramène prudemment le curseur sur le dossier de 55 à 52 euros, tout en restant sur un avis à 'acheter'...