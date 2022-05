Alstom : en tête du CAC40 après les résultats

(Boursier.com) — En tête du CAC40, Alstom bondit de 4% à 23,96 euros à l'ouverture du marché parisien, les opérateurs saluant la belle publication du groupe ferroviaire. Sur l'exercice écoulé, la firme a enregistré un résultat d'exploitation ajusté de 767 millions d'euros, équivalent à une marge opérationnelle ajustée de 5%, pour un chiffre d'affaires de 15,5 MdsE (+76%). Le cash-flow libre a atteint -992 millions d'euros sur l'exercice fiscal, là où le consensus était positionné à -1,23 MdE. Le résultat net ajusté est ressorti à -173 ME en raison d'une dépréciation de 441 millions d'euros liée à la participation de 20% dans le groupe russe Transmashholding. Le groupe a par ailleurs mis en avant son carnet de commandes historique de 81 milliards d'euros.

Bien que la forte croissance en Europe ait alimenté la progression du bénéfice d'Alstom, le groupe a hérité des coûts d'intégration de projets difficiles après avoir acheté l'année dernière l'activité ferroviaire du Canadien Bombardier, ce qui explique le maintient de son flux de trésorerie dans le rouge. Alstom a néanmoins rehaussé le montant des synergies issues de cette opération, qui devraient désormais générer 400 millions d'euros en 2024-2025 et entre 475 et 500 ME par an à partir de 2025-2026.

"Malgré les difficultés à court-terme liées à la situation macro-économique et géopolitique en 2022/23, le Groupe reste pleinement engagé à réaliser ses objectifs à horizon 2025 et à jouer un rôle de premier plan dans la transition pour une mobilité durable", a déclaré Henri Poupart-Lafarge, PDG d'Alstom.

Les résultats annuels et les perspectives d'Alstom doivent être considérés comme "encourageants", selon Citi, qui met notamment en exergue un flux de trésorerie supérieur aux attentes. Bien qu'une expansion limitée des marges soit attendue pour l'exercice 2023, des commentaires encourageants ont été formulés sur les stocks et les mesures prises en matière de prix/coûts alors que l'entreprise fait face à des goulots d'étranglement et à l'inflation, ajoute la banque, à l''achat' sur le titre.